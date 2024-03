El Gobierno descartó renovar el fondo docente para las provincias

No obstante, se descartó totalmente la posibilidad de reanudar el envío del fondo adicional para los salarios docentes . Estas fueron algunas de las determinaciones extraídas durante la reunión del miércoles por la tarde entre los ministros de economía provinciales y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , quien está a cargo de la gestión cotidiana de las finanzas públicas nacionales.

En el noveno piso del Palacio de Hacienda, Guberman se reunió con ministros de hacienda y finanzas de todas las regiones, incluidas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Entre los asistentes se encontraban Gustavo Arengo de Buenos Aires, Pablo López de la provincia de Buenos Aires, Pablo Olivares de Santa Fe, Guillermo Acosta de Córdoba, Víctor Fayad de Mendoza, Marcelo Rivas Piacentini de Corrientes, Adolfo Safrán de Misiones y Atilio Chara de Santiago del Estero, entre otros.

Cuando se les preguntó a algunos ministros sobre la reunión, expresaron su decepción al salir del Palacio de Hacienda, aunque admitieron que el secretario de Hacienda actuó con transparencia al clarificar qué aspectos tienen una resolución clara en la gestión económica nacional y cuáles no.

La mayor parte del encuentro, que duró dos horas, se dedicó a escuchar los reclamos de cada provincia sobre los desafíos financieros que enfrentan, especialmente en un momento en el que las transferencias no automáticas del gobierno nacional se han reducido considerablemente, además de los fondos de coparticipación que han disminuido debido a la desaceleración económica.

Hubo tres reclamos centrales a Luis Caputo por parte de los representantes de la provincia en la reunión.

Los gobernadores y tres demandas puntuales

En líneas generales, los gobernadores presentaron tres demandas principales al funcionario Luis Caputo: la actualización del Fonid, un fondo establecido por ley a través del cual el gobierno nacional contribuye con una parte del salario de los docentes, responsabilidad que recae en las provincias; los pagos pendientes para los sistemas de jubilaciones no transferidos a Anses (existen 13 jurisdicciones en esta situación); y la posibilidad de que un grupo de provincias acceda a préstamos internacionales para financiar proyectos de infraestructura.

En cuanto al primer tema, los ministros provinciales confirmaron que no se autorizarán transferencias de ese tipo. La ley que requería al gobierno nacional hacer estos pagos adicionales a las provincias no fue renovada en 2024 y la Casa Rosada no tiene la intención de continuar con ese fondo para los docentes. Según se comentó durante la reunión, esta fue la inquietud más frecuente entre los representantes de los gobernadores.

Construcción pública: los proyectos en curso serán evaluados

En cuanto a la construcción pública, el gobierno nacional ha reducido significativamente los fondos destinados a las provincias y ha anunciado que llevará a cabo una revisión exhaustiva para evaluar el estado de los proyectos de infraestructura en curso, determinando cuáles podrían continuar y cuáles no. Hace aproximadamente un mes, Caputo informó a los empresarios del sector sobre esta auditoría, aunque la fecha de su finalización aún no se ha confirmado.

Las provincias quieren acceder a préstamos internacionales de forma directa.

Las provincias quieren acceso a préstamos internacionales

Algunas provincias plantearon la posibilidad de acceder directamente a préstamos de organismos internacionales de crédito, como el BID, el Banco Mundial, el BIRF o la CAF, sin necesidad de intermediación por parte del gobierno nacional. Estas instituciones son conocidas por tener amplias carteras de inversión en Argentina. Actualmente, las provincias pueden obtener financiamiento de este tipo, pero el gobierno nacional actúa como garante.

Algunos ministros propusieron que las provincias con finanzas equilibradas y niveles bajos de deuda, según los criterios establecidos por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, puedan acceder directamente a este tipo de financiamiento. Guberman se comprometió a estudiar la propuesta, aunque no proporcionó una respuesta definitiva sobre si se autorizará esta opción.

En el Ministerio de Economía consideran la posibilidad de "reorientar" los préstamos, inicialmente destinados a proyectos de infraestructura, hacia programas de índole social. Durante la conversación con Guberman, también se discutieron otras transferencias que no están incluidas en el sistema de coparticipación, es decir, no son automáticas. Un ejemplo son los subsidios al transporte público, los cuales la Secretaría de Transporte ha optado por reducir.

Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires.

Existen debates de naturaleza más profunda que no fueron abordados durante la reunión entre ministros provinciales y funcionarios del Ministerio de Economía nacional. Estos temas serán objeto de discusión entre los gobernadores y los ministros designados por el gobierno central para liderar las negociaciones en torno a una nueva legislación integral, a cambio de un alivio fiscal para las finanzas provinciales.

“No se habló nada de Ganancias, todo lo que sea político se hablará el viernes”, mencionó un ministro provincial, antes de partir raudamente a alcanzar el avión que lo devuelva esta misma tarde a su provincia.

La reunión plenaria de este miércoles se llevó a cabo en un contexto marcado por la significativa reducción de las transferencias no automáticas a las provincias durante los meses de enero y febrero. “Según qué condiciones de caja tengan, aseguraron que pueden llegar a liberar algo más de fondos”, se esperanzó el ministro de economía de una provincia del norte mientras esperaba el ascensor para salir del Palacio de Hacienda.

Un análisis realizado por Politikón Chaco indicó que en febrero se registró una disminución del 88% en las transferencias no automáticas, tanto en términos pagados como en términos devengados, es decir, los compromisos de pago realizados pero no efectuados. En enero, estas cifras habían sido del -97,6% y -61,7%, respectivamente.

Pablo López, ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires.

“El 69,7% de las transferencias no automáticas pagadas correspondieron a actividades del Ministerio de Salud, en particular, como asistencia a Hospitales. El 29,1%, por su parte, correspondieron a envíos de Ministerio de Interior, entre los que se destacan dos pagos por Aportes de Tesoro Nacional (a Chubut y Tucumán)”, midió esa consultora que dirige Alejandro Pegoraro.

Algunas provincias han recibido del gobierno nacional montos de financiamiento muy reducidos. Según un análisis realizado por el economista Nadin Argañaraz, “doce provincias habrían recibido $18 millones o menos durante todo el mes. En el caso de La Rioja, los envíos del mes fueron nulos, con lo que los del primer bimestre siguen siendo nulos”. Valorando según las tasas de cambio no oficiales del dólar, de esta manera, la mitad de las regiones subnacionales recibieron en febrero una cantidad inferior al equivalente a 20 mil dólares.

Este es el estado de las cuentas fiscales de las provincias, según la consultora 1816.

En febrero, también se registró una significativa disminución en los pagos automáticos, principalmente a través del sistema de coparticipación. Durante los dos primeros meses del año, las transferencias de este tipo del gobierno nacional a las provincias experimentaron una reducción real del 15%.