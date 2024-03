Pacto de Mayo: cambios en la convocatoria a gobernadores

Este viernes, el presidente Javier Milei pretendía reunirse con todos los gobernadores para tratar el Pacto de Mayo anunciado en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, pero finalmente no se encontrará con todos.

Francos brindó una entrevista televisiva al canal LN+ en la que relató que dos gobernadores (Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo) se encuentran en una “exposición minera importante en Canadá” y agregó: “Hay otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”. En concreto, según informó el ministro del Interior, reunirán a mandatarios provinciales por región y en distintas etapas entre viernes, lunes, martes y miércoles para “después juntarlos a todos”.