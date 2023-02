Producción de tabaco 21.jpg Producción de tabaco en Jujuy.

Asimismo habló sobre el tema del precio del tabaco y dijo que hubo un aumento, pero no es el que ellos le solicitaron a los compradores, "no alcanza y no estamos de acuerdo, la cámara requería otro precio más elevado. Esto fue a gusto y placer de los compradores que imponen el poder que ellos tienen".

"Los productores no son respetados, ellos son el primer eslabón de la cadena de producción. Si no consideramos eso, estamos en la puerta de que se provoque el quebrando de la producción. Ya no hay límite, necesitamos ser entendidos y reunirnos. Hemos pedido reuniones con ellos pero aún no hay novedades, todos los productores están a la espera porque son recursos que les hace falta para pagar los jornales, la luz y otros gastos que tenemos que tienen costos cada día mayores", finalizó Pedro Pascuttini.

La Cámara del Tabaco se reunió con el Gobierno