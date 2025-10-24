El Millonario y Indep.Mza. se juegan todo para entrar a la final

Indep.Mza. y el Millonario se disputan hoy el pase a la final de la Copa Argentina. Todo se define desde las 22:10 (hora Argentina), en el estadio el Olímpico de Córdoba.
Indep.Mza. y el Millonario lucharán por el primer boleto a la definición de la Copa Argentina, a disputarse el sábado 15 de noviembre. Belgrano y Argentinos Juniors son las escuadras que pelean por el otro lugar.
El encuentro será supervisado por Andrés Gariano, el juez encargado.
