viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 08:13
Liga Profesional

El Millonario y Indep.Mza. se juegan todo para entrar a la final

Independiente Riv. (M) y River Plate se miden en el estadio el Olímpico de Córdoba hoy a las 22:10 (hora Argentina) y Andrés Gariano es el elegido para dirigir el partido.

El Millonario y Indep.Mza. se juegan todo para entrar a la final
BsAs (DataFactory)

Indep.Mza. y el Millonario se disputan hoy el pase a la final de la Copa Argentina. Todo se define desde las 22:10 (hora Argentina), en el estadio el Olímpico de Córdoba.

Lee además
platense se enfrentara a independiente por la fecha 6

Platense se enfrentará a Independiente por la fecha 6
barracas central vs boca juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 12 del clausura

Barracas Central vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Indep.Mza. y el Millonario lucharán por el primer boleto a la definición de la Copa Argentina, a disputarse el sábado 15 de noviembre. Belgrano y Argentinos Juniors son las escuadras que pelean por el otro lugar.

El encuentro será supervisado por Andrés Gariano, el juez encargado.

Los resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Independiente Riv. (M) 1 vs Estudiantes (BA) 0 (16 de abril)
  • Dieciseisavos: Platense 2 vs Independiente Riv. (M) 2 (1-3 en penales a favor de Independiente Riv. (M)) (2 de julio)
  • Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 2 vs Central Córdoba (R) 1 (30 de julio)
  • Cuartos de Final: Tigre 1 vs Independiente Riv. (M) 3 (5 de septiembre)
Los resultados de River Plate en partidos > de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: River Plate 2 vs Ciudad Bolívar 0 (19 de marzo)
  • Dieciseisavos: San Martín (T) 0 vs River Plate 3 (2 de agosto)
  • Octavos de Final: Unión 0 vs River Plate 0 (3-4 en penales a favor de River Plate) (28 de agosto)
  • Cuartos de Final: Racing Club 0 vs River Plate 1 (2 de octubre)
Horario Independiente Riv. (M) y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:10 horas
  • Colombia y Perú: 20:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:10 horas
  • Venezuela: 21:10 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Platense se enfrentará a Independiente por la fecha 6

Barracas Central vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Con gol de Fernando Martínez, Central Córdoba (SE) se impuso 1 a 0 ante Huracán

Unión sentenció con goleada 3-0 a Defensa y Justicia

San Lorenzo supera por 2-1 a Atlético Tucumán tras dar vuelta el partido

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Fútbol.

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Fútbol.

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel