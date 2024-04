El paquete fiscal se debatirá con la Ley Ómnibus: los cambios que tuvo

En el transcurso del debate en comisión, los grupos de oposición más firmes criticaron al gobierno por no haberles entregado el documento que finalmente se sometió a dictamen. Además, expresaron su pesar por la ausencia de un legislador libertario que presentara los aspectos clave del proyecto al inicio de la sesión, como es habitual. “No sé si es porque no están convencidos de lo que están votando, si es porque no conocen el proyecto o si les falta pasión”, Itai Hagman, de Unión por la Patria.

El bloque Hacemos Coalición Federal, que mostró discrepancias con el dictamen, planteará la idea de incorporar el gravamen sobre el juego. Además, urgirán al Gobierno a presentar al Congreso, en un plazo de 30 días, una propuesta para reducir los gastos fiscales en un porcentaje equivalente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Sobre 49 presentes, obtuvo 27 firmas con 7 disidencias. Los cambios en el Impuesto a las Ganancias.

El propósito es que el Gobierno determine qué excepciones fiscales puede eliminar para evitar que el ajuste pese exclusivamente sobre los jubilados y las clases medias. En este contexto, se destaca el elevado costo del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego y los incentivos otorgados a las empresas del sector de la economía del conocimiento, como Mercado Libre.

Se resalta también la inclusión de una opción de regularización tributaria en 84 pagos, mediante una moratoria. Dependiendo del método de pago elegido, los deudores fiscales podrán acceder a la exoneración total de las multas y hasta un 70% de los intereses acumulados sobre los saldos pendientes.

Por otro lado, el Régimen de Regularización de Bienes permitirá la declaración de hasta USD 100.000 sin sanciones, con un plazo vigente hasta el 30 de abril de 2025 (con posibilidad de extensión hasta el 31 de julio de 2025). Además, incluso para montos superiores a esa cantidad, la tasa impositiva será del 0% bajo ciertas condiciones. Sin embargo, las personas no residentes no podrán legalizar dinero en efectivo.

Entre los puntos más salientes se destaca la reversión de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Paquete fiscal: los Bienes Personales

Además, se implementarán cambios en el Impuesto sobre los Bienes Personales, incluyendo incentivos para los contribuyentes cumplidores, opciones de pago para adelantar los impuestos de los años siguientes y reducciones en las tasas impositivas en el futuro. El umbral mínimo del impuesto se incrementará a $100 millones, y la deducción por la vivienda principal se aumentará a $350 millones.

El incentivo para aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales será significativo, según se indicó. Específicamente, se reducirá en medio punto la tasa impositiva para promover el cumplimiento regular de los pagos. Para ser considerado un contribuyente cumplidor, la persona no debe haber participado en el blanqueo, debe haber presentado oportunamente las declaraciones juradas de Bienes Personales correspondientes a 2020, 2021 y 2022, y haber abonado dichos montos a la AFIP antes del 30 de noviembre de 2023.

Además, para las presentaciones de patrimonio hasta fines de 2023, las tasas impositivas se mantendrán como se había anticipado, oscilando entre el 0,5% y el 1,50%. Entre 2024 y 2026, solo se aplicarán dos tasas impositivas, que oscilarán entre el 1,25% y el 1,50%, y a partir de 2027, se establecerá una única tasa del 0,25%.

También, el Gobierno presentará un sistema para abonar de manera adelantada el impuesto correspondiente a los años venideros, hasta 2027. Este esquema, denominado Régimen Especial de Adelanto del Impuesto sobre los Bienes Personales ("REIBP"), establece una tasa reducida del 0,45% anual (totalizando un 2,25% en cinco años), según lo detalla el documento.

El Monotributo, que es el Sistema Simplificado para Pequeños Contribuyentes, ajusta los límites de facturación y pagos mensuales, con aumentos que oscilan entre el 300% y el 330%. El límite máximo de ingresos anuales alcanzaría los $68 millones, con la novedad de que será aplicable tanto para actividades comerciales como de servicios.

Los autónomos con ingresos más bajos registrados en la categoría A del Monotributo tendrán la capacidad de facturar hasta $6.450.000 anuales, mientras que aquellos clasificados en la categoría K, la más elevada, podrán alcanzar los $68 millones.