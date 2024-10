El primer mensaje de One Direction tras la muerte de Liam Payne

En su comunicado, los ex miembros de One Direction aseguran que pronto habrán más mensajes de cada uno, pero por ahora, buscan procesar la pérdida de Liam.

Liam fue, sin duda, quien más se sintió abrumado por el triunfo de One Direction, hallando en el alcohol y las drogas una suerte de alivio para enfrentar esa situación; al mismo tiempo, el artista fue sufriendo una profunda depresión que, aparentemente, le costó la vida.

One Direction comenzó en 2010 como un experimento de Simon Cowell dentro del programa X Factor.

“Estaba borracho bastante a menudo porque no había otra manera de entender lo que estaba sucediendo (...) Es difícil cuando tienes el nivel de fama que teníamos en la banda”, declaró Liam Payne en una entrevista para Men’s Health Australia en 2019, apenas un año después de iniciar su carrera como solista.

En esa entrevista, Liam llegó a equiparar su experiencia en One Direction con “ponerse un disfraz de Disney”, ya que se sentía forzado a sonreír mientras por dentro estaba muy afectado.

“Es casi como ponerse el disfraz de Disney antes de subir al escenario, y bajo el disfraz de Disney yo estaba cabreado la mayor parte del tiempo, porque no había otra forma de entender lo que estaba pasando. Fue divertido. Nos lo pasamos genial, pero hubo ciertas partes en las que fue un poco tóxico”.

Liam Payne desarrolló una fuerte depresión debido al abrumador éxito de One Direction.

La infame pelea entre Liam Payne y Zayn Malik

En un episodio de 2022 del pódcast Impaulsive, dirigido por Logan Paul, Liam Payne expresó toda su frustración hacia un integrante de One Direction: Zayn Malik. Payne dejó claro que se sentía molesto con Malik por haber sido el primero en dejar la banda, aunque también admitió que, de alguna manera, comprendía su comportamiento y las motivaciones que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn y hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado”, expresó Liam. “Mis padres me apoyan demasiado, hasta el punto de que a veces es molesto, y Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido. No estoy de acuerdo con sus acciones, no puedo estar de su lado. Lo entiendo y espero que algún día, la otra persona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda”, agregó.

Liam Payne llegó a confesar que estaba molesto con Zayn Malik por haber sido el primero en abandonar One Direction.

En años recientes, Liam meditó sobre sus declaraciones y afirmó sentir remordimiento por criticar su vivencia con One Direction, especialmente en lo que respecta a sus compañeros de grupo. Destacó que siempre estuvieron a su lado, tanto en los momentos positivos como en los difíciles.