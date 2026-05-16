El Retutu anunció su retiro de la música tras 17 años: "Decido seguir a Dios"

El cantante El Retutu sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de la música después de casi 17 años de trayectoria . Con un mensaje cargado de emoción, explicó que decidió dejar los escenarios para iniciar una nueva etapa en su vida, marcada por la fe y la religión.

“El Retutu” comunicó una decisión que impactó a sus seguidores: después de casi 17 años en la movida musical, decidió ponerle fin a su carrera artística. El anuncio fue realizado con la voz entrecortada y en un tono profundamente emotivo, en el que mezcló nostalgia, agradecimiento y esperanza por lo que viene.

“Llegó una etapa final en mi vida, una decisión que me cuesta tomar mucho, por eso es mi cara. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar todo, la música”, expresó el artista, al explicar el cierre de una etapa que comenzó en diciembre de 2009.

La noticia generó repercusión entre quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos . Durante todos estos años, El Retutu logró construir un vínculo cercano con su público, recorrió escenarios y se consolidó como una figura reconocida dentro de su ambiente musical.

En su mensaje, el cantante reconoció que no se trata de una determinación sencilla. “Sé que es difícil dejar algo a lo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que yo tengo que caminar”, sostuvo.

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La fe, el motivo detrás de su decisión

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la importancia que la religión tendrá en esta nueva etapa. El Retutu aseguró que su fe fue clave para tomar la decisión de alejarse de los escenarios y comenzar un camino distinto.

“Yo sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida. Sé que grandes cosas van a suceder y que Él va a bendecir”, expresó en el mensaje dirigido a sus seguidores.

El artista también habló sobre lo que vivió durante sus años dentro del ambiente musical y señaló que hoy siente la necesidad de tomar otro rumbo. “La noche te presenta muchas cosas. Que el diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él”, afirmó.

Con esas palabras, dejó en claro que su retiro no responde a un conflicto puntual, sino a una decisión personal y espiritual. Según explicó, siente que llegó el momento de cerrar una etapa y avanzar hacia una vida más ligada a su fe.

Aunque anunció su salida de la música tal como la venía desarrollando, El Retutu no cerró completamente la puerta a una futura vuelta desde otro lugar. En su mensaje, contó que le gustaría poder hacer otro tipo de canciones, vinculadas a esta nueva etapa.

“Ojalá pueda hacer música cristiana en algún momento, música infantil, como siempre quise cuando empecé con la música”, expresó.

Sin embargo, remarcó que este presente lo vive como un cierre de ciclo. “No estoy triste, simplemente es que es algo, una etapa hermosa que viví en mi vida que tengo que soltar, y es una etapa que se viene. La gloria postrera será mejor que la primera”, señaló.

Antes de finalizar, el artista les dedicó unas palabras de agradecimiento a sus seguidores, que lo acompañaron durante casi dos décadas. “Decirles que los amo y gracias por el aguante de tanto tiempo. Gracias, de corazón. Los amo y nada”, cerró.

Con este anuncio, El Retutu marca el final de una etapa importante de su vida artística y abre un nuevo camino personal, atravesado por la fe, el agradecimiento y la búsqueda de un rumbo diferente.