El Tren Solar lanza el "Tren del Vino", una experiencia para recorrer la Ruta del Vino de Jujuy

El Tren Solar de la Quebrada sumará una nueva propuesta turística a partir del 26 de julio con el lanzamiento del Tren del Vino , una experiencia que invita a descubrir la producción vitivinícola de altura de Jujuy mientras recorre el trayecto entre Volcán y Tilcara .

La iniciativa combina paisajes de la Quebrada de Humahuaca, gastronomía regional, cultura andina y degustaciones de vinos elaborados en algunos de los viñedos más altos del mundo. El objetivo es seguir impulsando el desarrollo de la Ruta del Vino de Jujuy , un circuito que recientemente recibió importantes reconocimientos internacionales.

El recorrido fue diseñado para que los pasajeros conozcan de cerca el crecimiento de la vitivinicultura jujeña.

Durante el viaje habrá un sommelier a bordo , que acompañará las degustaciones y brindará información sobre las características de los vinos de extrema altura producidos en la provincia.

Además, los visitantes recibirán una copa personalizada de regalo, tendrán el almuerzo incluido y podrán acceder a traslados desde San Salvador de Jujuy, Salta y Tilcara.

Tren Solar de la Quebrada.

El recorrido del Tren del Vino

La experiencia contempla distintas paradas a lo largo de la Quebrada para conocer bodegas y degustar etiquetas elaboradas en la región.

Pasará por Tumbaya, Purmamarca, Maimará, El Bayeh y Tilcara, entre otras.

Uno de los principales atractivos será la Tren Solar Wine Shop, ubicada en Tilcara, donde los visitantes podrán conocer y adquirir vinos producidos en la Quebrada de Humahuaca.

Durante la jornada del Tren del Vino participarán ocho bodegas con degustaciones especiales.

La Ruta del Vino sigue creciendo

El lanzamiento del Tren del Vino llega en un momento de fuerte crecimiento para la vitivinicultura jujeña.

La Ruta del Vino de Jujuy continúa consolidándose como uno de los principales productos turísticos de la provincia y recientemente la Quebrada de Humahuaca fue distinguida como Mejor Ruta del Vino en los Premios Winexplorers 2026, además de obtener otras tres distinciones internacionales.

Con esta nueva propuesta, el Tren Solar busca potenciar el turismo en la región y poner en valor el trabajo de las bodegas locales, que en los últimos años posicionaron a Jujuy como uno de los destinos vitivinícolas más innovadores del país.