Elecciones legislativas en Jujuy 2025: todo lo que tenés que saber para este 11 de mayo

¿Qué se elige en Jujuy el próximo 11 de mayo?

En Jujuy, las elecciones del próximo domingo 11 de mayo serán las encargadas de la renovación de la mitad de la Legislatura provincial, 24 bancas titulares y 10 suplentes.

Además, se eligen 207 concejales (entre titulares y suplentes) para los Concejos Deliberantes de los 16 departamentos de la provincia, y 144 vocales de comisiones municipales.

¿Cuál es el número de urnas y electores para la jornada del 11 de mayo en Jujuy?

De acuerdo con los registros del Tribunal Electoral de la Provincia, en Jujuy están habilitados para votar 598.408 ciudadanos. Más de la mitad del padrón es femenino (50,58%), con el circuito de Alto Comedero como el de mayor porcentaje de votantes femeninas en toda la provincia.

Como explicó Alejandro Glück, secretario Electoral de la Provincia, al portal TodoJujuy, para la ocasión se dispuso de 1.812 urnas que se distribuirán en 308 establecimientos de toda la provincia. Del total de urnas, 16 pertenecen a mesas para extranjeros, mientras que 1.796 están clasificadas dentro de las urnas mixtas que estarán en los distintos espacio de la provincia.

Desde el 7 de mayo se inició el traslado de las urnas, con particular atención a las dificultades para llegar a los lugares más recónditos de la geografía puneña. Se trata de El Molulo, El Durazno, Chasquipampa, Monte Carmelo, entre otros. Los responsables del Comando Electoral, en conjunto con el Correo Argentino y otras delegaciones provinciales, harán el trabajo en mula para llegar hasta los lugares más inhóspitos.

¿Qué sistema de votación se utiliza en las elecciones de medio término en Jujuy?

A diferencia de la Nación, que a partir de este año implementa la Boleta Única de Papel (BUP), en Jujuy, para los comicios locales, se usará la tradicional boleta partidaria de papel, por lo que cada fuerza contará con su propia papeleta.

Podrán votar todos los ciudadanos argentinos, ya sean nativos, por opción o naturalizados, que tengan 18 años o más y estén registrados en el padrón electoral oficial.

La novedad radica en el sistema de “padrón inteligente”. Según confirmó Glück, “es una innovación que marca diferencia respecto al troquel o constancia que se entregaba anteriormente al elector jujeño. Ahora se ha reemplazado ese sistema por un autoadhesivo que se pega en una cuponera, la cual es firmada por la autoridad de mesa y es entregada luego al elector".

padrón inteligente elecciones jujuy (2).jpg Padrón Inteligente para las elecciones legislativas en la provincia de Jujuy 2025 - Foto TodoJujuy

¿Es obligatorio votar en las elecciones legislativas de Jujuy 2025?

Para las personas de entre 18 y 70 años el voto es obligatorio. En tanto, el sufragio es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70. Sin embargo, también hay otras excepciones que justifican el no voto, pero que deberán realizar un trámite para validar el motivo y no ser considerados infractores.

Motivos válidos para no votar en las elecciones en Jujuy 2025

Los jueces y sus auxiliares que trabajen durante los comicios.

Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir a los comicios durante su desarrollo. En ese caso el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con diez (10) días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

Padrón electoral

Ya está disponible el padrón electoral para las elecciones del 11 de mayo de 2025 en Jujuy. En este link puedes consultarlo.

Fuerzas políticas que competirán el 11 de mayo en Jujuy

La oferta electoral en Jujuy se encuentra atomizada con 11 frentes electorales, un partido y 41 colectoras y partidos municipales.

-11 frentes electorales: Jujuy Crece, Frente Justicialista, Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, Frente Somos Más, Confiar en Jujuy, Frente de los Trabajadores Jujeños, Frente por un Nuevo Jujuy, Frente Primero Jujuy, Transformación Libertaria Jujuy, Frente Amplio y Frente Unir Liberal.

-La Libertad Avanza Jujuy va sin alianzas conformando un único partido.

-Se presentan además 41 colectoras y partidos municipales.

Candidatos de las principales fuerzas políticas

En las elecciones de Jujuy competirán 11 sellos y un partido con los siguientes nombres.

El Frente Jujuy Crece, que representa al oficialismo local que encabeza el gobernador radical Carlos Sadir, lleva como candidato a Adriano Morone, quien buscará renovar su banca en la Legislatura. Es el presidente de la Juventud Radical, elegido a finales de 2023.

Morone irá por su reelección, al igual que Gisel Bravo y Omar Gutiérrez.

El peronismo, por su parte, no consiguió la unidad e irá fracturado en 3 listas. La más importante es la del Frente Justicialista, cuya primera postulante es Noemí Isasmendi, ex titular de ANSES en la provincia. Le siguen Juan Manuel Soler, que fue concejal en Palpalá; Daniela Vélez, legisladora cuyo mandato finaliza este año, afín al histórico dirigente Rubén Rivarola; Nilson Ortega, ex intendente de Monterrico, también afín del sector Rivarola; y Patricia Gutiérrez, presidenta del Concejo Deliberante de Libertador General San Martín.

Por fuera de ese esquema, competirá el Frente Somos Más, referenciado en la senadora nacional Carolina Moisés, distanciada del Instituto Patria. Su primer candidato es Carlos de Aparici, acompañado por Marina Vilte, Sergio Juárez y Mariela Ferreyra.

Una tercera lista peronista, cuyo referente es Carlos Haquim (quien fue vicegobernador de Gerardo Morales), se presentará bajo el nombre Frente Primero Jujuy, con Graciela Carrasco, Joaquín Solís, Mariela Ríos, Carlos Moya y Silvina Salina como candidatos.

La lista del Frente Por un Nuevo Jujuy está encabezada por Santiago Seillant, seguido por Mariana Vargas, Sergio Flores, Eva Díaz y Walter Méndez. El Frente Confiar Jujuy presentó como candidatos a diputados provinciales a Vicente Casas, ex juez federal; Gabriela Cabezas, docente; José Balut; Aurora Choque, de la comunidad indígena de Coranzuli; y Gustavo Ontiveros.

El Frente Amplio postuló como candidatos a diputados a Diego Palmieri, María Eugenia García y Mariano Iturbe. El Frente Transformación Libertaria, liderado por Rubén Sánchez, encabeza la lista de diputados provinciales junto a Elisa Solís y Julio Flores. Por otro lado, el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad presentó como candidatos a diputados provinciales al diputado nacional Alejandro Vilca, seguido por Lamia Debbo y Julio Mamani.

También presentaron listas de candidatos el Frente de los Trabajadores Jujeños y el Frente Unir Liberal.

La Libertad Avanza (LLA), en tanto, llevará al tope de la boleta al abogado Kevin Ballesty. Será el bautismo de fuego para la fuerza referenciada en el presidente Javier Milei.

Ballesty es abogado y estará acompañado por Fernanda Checa, Emiliano Pérez Robinson, Sofía Ternavasio, Matías Paternó y Laura Tomé Gámez.

Conformación actual de la legislatura

Actualmente, la Legislatura provincial está integrada por 31 legisladores del oficialismo; 12 del Partido Justicialista; 3 del Frente de Izquierda y 2 de Primero Jujuy. En estos comicios se renuevan 24 de las 48 bancas: 18 del oficialismo y 6 del PJ.

elecciones 2025.jpg Elecciones legislativas Jujuy FOTO: TodoJujuy

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Todo Jujuy

Edición 1: Manuel Tarricone

Edición 2: Matías Di Santi