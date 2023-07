Lali Espósito se refirió a su salud mental en una nota

La artista y vocalista, quien se encontraba en España rodando una serie para una audiencia internacional, y además lideró una gira mundial con su música, concedió una entrevista en el podcast "No lo hagas fácil" donde abordó su reciente trayectoria. “Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático , que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto”, le manifestó a Juanpa Zurita.

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien . Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’ . O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, contó Lali Espósito respecto a la experiencia que tuvo que transitar hace poco tiempo.

De manera similar, la actriz afirmó que la situación ha sido desafiante y que ha tenido que adquirir la habilidad de negarse y reconocer cuando no puede hacer frente a ciertas circunstancias. Además, ha tenido que aprender a establecer límites personales.

“Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”, reflexionó Lali Espósito en la profunda charla que compartió con el youtuber mexicano.

“Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, agregó la destacada artista prosiguió compartiendo su experiencia sobre el acontecimiento que la hizo estar en estado de alerta y la llevó a detenerse y reconsiderar ciertos aspectos de su vida.

Por otro lado, Lali enfatizó la relevancia de haber sido capaz de reconocerlo a tiempo, ya que tarde o temprano cada individuo toma conciencia de las situaciones a medida que le es posible hacerlo. Asimismo, valoró la decisión que tomó al priorizar el cuidado de su salud mental.

“Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo. Mirá vos qué loco”, consideró.

“Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mis voz banca. Me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final”, continuó la ex Casi Ángeles que también hizo énfasis en la importancia de poder pedir asistencia a tiempo. “Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”, acabó diciendo Lali Espósito.

En fechas recientes, Tini Stoessel, quien se encuentra actualmente de gira por España, también abordó abiertamente el tema de la salud mental. Durante uno de sus conciertos, la cantante argentina reveló, con la voz entrecortada, que hace tres semanas veía como algo inalcanzable el poder volver a subirse a un escenario, convirtiéndose así en una meta que se propuso alcanzar. Además, compartió su experiencia con los episodios de pánico que había experimentado en el pasado.

“Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, agregó antes de mantenerse en silencio mientras los espectadores coreaban su nombre.

Las circunstancias a las que la artista hacía alusión también fueron mencionadas durante una conversación con El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”. Luego, relató cómo recuperó energías para seguir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.