A pesar del significativo aumento de la inflación durante la administración de Alberto Fernández, el periodista Víctor Hugo Morales, quien se identifica con el kirchnerismo, expresó ayer que este período no es el más desfavorable para las pensiones y subrayó que la relación entre estas prestaciones y el incremento de precios no resulta una derrota.

El locutor realizó estas afirmaciones durante una conversación sobre la situación actual en la que participó en Crónica TV. “ El ritmo que ha tenido en los últimos tiempos no es el más negativo que se conozca de la vida de los jubilados , que ha pasado por etapas como aquellas que tenían que ver con la convertibilidad. Me parece que el ritmo de aumento y bonos determinó que los jubilados, frente a la inflación, sean los que menos han perdido”, estimó, para argumentar que entre los más damnificados por la escalada de precios sí estuvieron los trabajadores informales, que “perdieron como en la guerra”, según dijo.

“Pero los jubilados, cuando uno hace las cuentas... Y yo tengo mi cuentita de jubilado también y me doy cuenta que ha crecido”, comparó, al mismo tiempo que relató su experiencia: “Tengo la mínima, un poquito más que la mínima, de ahí partí y la progresión ha sido muy interesante", apuntó.

En esa línea, continuó: "Yo tengo la suerte todavía de poder juntar un poco para poder darme algunos gustos. Me doy cuenta que me encuentro con dineros que se tornan interesantes al cabo de un mes y medio, dos meses. No es que estoy hablando de todos los jubilados, pero no pertenezco a los sectores medios de los jubilados, sino a la parte más baja, y lo que advierto es una relación con la inflación de no derrota”.

A pesar de las afirmaciones de Morales, los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses que no reciben bonos experimentaron una disminución del 12% en su poder adquisitivo entre marzo de 2022 y 2023, según informaron colegas de La Nación.

Además, al comparar los ingresos de marzo último con los del primer mes de 2020, se observa una caída del poder adquisitivo de hasta el 21,3% en el caso de las prestaciones máximas del sistema. Por otro lado, en 2023, el gasto en jubilaciones de abril, ajustado por inflación, fue un 9,8% más bajo que en el mismo mes de 2022.

Por su parte, el periodista advirtió que los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei representan una "amenaza" para los adultos mayores, ya que no solo planean eliminar las oportunidades de regularización sino que también buscarán "revertir los logros" ya alcanzados.