Víctor Hugo Morales explicó por qué se fue de C5N

“En las últimas horas, he visto distintas versiones al respecto de mi salida de C5N y quiero aclarar la situación. Estuve siete años trabajando a gusto y libremente en el canal . Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud”, manifestó Víctor Hugo Morales por medio de un posteo en Instagram.

“Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral . No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos. Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido siete años, todos los días haciendo televisión en este periodo y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso ”, manifestó el periodista.

Paralelamente, afirmó también que no es cierto el rumor que indica la existencia de una posible deuda: “El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal”.

respecto a su salida del canal C5N, el periodista indicó que “el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea”. En esa línea, puntualizó: “A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Si no, no puedo vivir, no puedo respirar ni nada”.

Para concluir la publicación, Víctor Hugo Morales afirmó que continuará “mirando y recomendado” el canal. “Considero que es la única esperanza televisiva para ver y escuchar algo que se compadezca con aquello que está reclamando la gente desde lo político. Todo lo demás es de derecha y un altísimo compromiso con el establishment”. Luego, le dio las gracias al canal, a sus compañeros y televidentes.

Aunque la salida de Morales tomó por sorpresa a muchos, la realidad es que las conversaciones entre él y C5N respecto a su continuidad en el canal se venían llevando a cabo desde hace algún tiempo. El canal tenía el deseo de seguir contando con su presencia en pantalla, pero no en un segmento diario, sino más bien una vez por semana o en intervenciones más cortas. En un principio se había considerado que cubriera la noche del domingo, pero debido a problemas de horario, no se llegó a un acuerdo al respecto.

Después de discutir diversas opciones, se llegó a un acuerdo para que Víctor Hugo Morales tuviera una única participación semanal, los días lunes de 19 a 20 horas, en su programa La hora de Víctor Hugo.

Si bien este año el programa solo se emitió el 27 de febrero, su ausencia en la emisión de esta semana llamó la atención. Horas después, Morales confirmó su renuncia por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, acompañado por un video. Además, este martes, en su programa radial, expresó lo siguiente: “Simplemente, no estaba satisfecho con el ofrecimiento del canal, que reducía mucho mi participación”.