Era intensamente buscada en Chaco y la encontraron en Jujuy: qué se sabe de la joven de 18 años

Una joven de 18 años que era intensamente buscada en la provincia de Chaco fue localizada este jueves 8 de octubre en la ciudad de Palpalá, Jujuy. Se trata de Sol Agustina Carruiega Zacarías, cuya desaparición había generado una importante preocupación entre sus familiares, luego de que perdieran contacto con ella en Resistencia.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía de Jujuy, tras recibir una solicitud de colaboración de las autoridades chaqueñas.

Según la información oficial, la joven fue encontrada en buen estado y quedó bajo resguardo policial, mientras se coordinan las actuaciones correspondientes con la provincia de Chaco.

Las tareas investigativas comenzaron durante las primeras horas de este jueves, cuando efectivos jujeños iniciaron las averiguaciones para determinar el paradero de la joven.

A partir del intercambio de información con la Policía del Chaco, los investigadores lograron identificarla y localizarla en la ciudad de Palpalá. Una vez encontrada, los efectivos procedieron a su resguardo y dieron aviso a las autoridades de la provincia de origen, con el objetivo de coordinar los pasos a seguir.

Desde la Policía de Jujuy informaron que, durante el procedimiento, se descartaron situaciones que pusieran en riesgo la integridad física de la joven.

La denuncia de la madre y las últimas horas antes de su desaparición

La búsqueda comenzó luego de que Marina Zacarías, madre de Sol Agustina, denunciara su desaparición ante la Comisaría Cuarta de Resistencia. Según relató "había dejado a su hija en la vivienda de una amiga, ubicada en inmediaciones de avenida Chaco y Haití", en la capital chaqueña.

Sin embargo, aproximadamente media hora después, la joven se habría retirado del domicilio tras ser buscada por un hombre que la esperaba en una esquina.

Con el paso de las horas y ante la imposibilidad de comunicarse con ella, su familia comenzó a preocuparse y acudió a las autoridades policiales para solicitar su búsqueda.

La denuncia fue realizada el miércoles 7 de octubre y posteriormente se activó el protocolo provincial para localizarla.

El misterioso llamado que recibió la madre: "Viajaba hacia Jujuy"

Uno de los datos que generó mayor incertidumbre durante la búsqueda fue una comunicación telefónica que recibió la madre de la joven.

Marina Zacarías contó que recibió un llamado desde un número privado en el que una persona le aseguró que su hija estaba viajando hacia Jujuy.

La información llamó especialmente la atención de la familia, ya que, según explicó la mujer, no tienen familiares en esta provincia.

Este dato se convirtió en una de las pistas consideradas durante la búsqueda y permitió orientar las averiguaciones hacia el norte del país.

La madre brindó su testimonio en el programa Alerta Urbana, en diálogo con Gustavo Olivello, donde también intervino el subcomisario Sergio Pereyra, integrante del Departamento Búsqueda de Personas.

Durante la comunicación se abordaron las circunstancias de la desaparición y la posibilidad de que la joven hubiera decidido viajar por sus propios medios.