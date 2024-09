Ante el esperado regreso: ¿Por qué se separaron Los Piojos?

En ese contexto, Piti comentó que dejó la banda a los 35 años porque se sentía agotado por las constantes peleas y los conflictos de egos. "Éramos una empresa y cada uno tenía una parte. Entonces; yo propuse algo que todos votaron en contra. Y bueno, ante una votación unánime en contra, chau", develó el artista que después de la separación de Los Piojos siguió su carrera en La Franela.

En cuanto al reparto del dinero, Piti reveló que sugirió que todos recibieran la misma compensación, pero la idea fue descartada. Según él, Ciro defendió que debía recibir una mayor remuneración debido a su aporte al grupo. Esta discrepancia hizo que Piti comprendiera que la banda estaba destinada a terminarse.

Por su parte, Ciro afirmó que la partida de Piti se debió a un conflicto de roles y enfrentamientos de egos. “Estoy enojado porque me duele que haya pibes que crean que hice las cosas como otros dijeron. Cuando decís solo una parte de la verdad, estás mintiendo. Me parece injusto, doloroso, manchar a Los Piojos cuando fue algo muy fuerte para la gente. Me parece lamentable”, afirmó el líder de Ciro y Los Persas en 2017.

Con el tiempo, las tensiones entre los antiguos miembros de Los Piojos comenzaron a disiparse. De hecho, Micky Rodríguez, el icónico bajista del grupo, se convirtió en un invitado frecuente en los conciertos de Ciro. Incluso, en septiembre de 2023, Piti se unió a su excompañero en el escenario para interpretar juntos uno de los temas más emblemáticos de la banda, Bicho de ciudad. Desde entonces, el regreso del legendario grupo parece más cercano que nunca.

Los Piojos pusieron fecha y horario: hay conmoción en el rock nacional

Los Piojos sacudieron el panorama musical en Argentina con las señales que vienen dejando en varias publicaciones a través de sus redes sociales. La última de ellas, compartida al mediodía del sábado 31 de agosto, provocó una avalancha de reacciones entre los seguidores del rock nacional, ya que anunciaron una fecha y hora.

No cabe duda de que Los Piojos se convirtieron en una de las agrupaciones más emblemáticas de la música argentina. Su separación causó un profundo pesar entre sus seguidores, que se intensificó cuando Gustavo "Tavo" Kupinski, el guitarrista original, perdió la vida en un accidente de tránsito en 2011. No obstante, en los últimos meses, el nombre de la banda ha vuelto a resonar en la escena del rock nacional.

Todo giró en torno a la promoción del último concierto en River de 2009, a 15 años de su realización, pero no se limitó a eso. Diversas pistas avivaron las esperanzas de los seguidores, como los banners en El Palomar y los videos compartidos en sus redes sociales. En un momento en que una banda legendaria como Oasis ha hecho su regreso, los fans clamaban por el retorno de Los Piojos. Y parece que este regreso está más cerca de suceder que nunca.

Los Piojos revolucionaron a toda la música en Argentina por las pistas que están dando a través de distintas publicaciones.

A media mañana del sábado 31 de agosto, se difundió un video sin texto que mostraba una fecha y una hora: miércoles 4 de septiembre a las 12:57 del mediodía. Todo apunta a que en ese momento se anunciará oficialmente el esperado regreso de la banda encabezada por Andrés Ciro Martínez.

