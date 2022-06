¡EXCLUSIVO! Cande Ruggeri va a ser mamá y así fueron las reacciones de sus familiares al enterarse

La modelo se puso a grabar un video pero le hizo creer a su familia que estaba sacando una postal familiar. “Cuenta regresiva”, se escucha decir en las imágenes y lanzó la bomba mientras sus padres se acomodaban. “Estoy embarazada”, aseguró y sus hermanas comenzaron a gritar por la feliz noticia.

“Yo sabía, yo sabía que venía en camino, lo sabía”, se escucha a decir a una de las presentes. Sin embargo, El Pollo marcó la actitud de Ruggeri. “Oscar reacio”, le expresó y luego le consultaron si El Cabezón en algún momento reaccionó, tras el shock. “En algún momento, ¿tu papá te saludó? Porque vemos que no arranca”, le remarcaron y Cande, entre risas, contó: “Después a lo último sí, pero le costó al principio reaccionar”.

Cande Ruggeri contó que no lo saludó a su papá por el Día del Padre

Ante la consulta de que si ella pensaba contar la noticia ese día o terminó haciéndolo por su papá, Cande no dudó en criticar al ex futbolista: “¿No te diste cuenta todavía? Claramente no lo quería contar. No era una decisión solo mía, era también de mi pareja. Queríamos esperara los tres meses, pero el abuelo se nos adelantó”.

image.png

Y además confesó que “no lo saludé, fue muy gracioso. El viernes se veía que él estaba si lo decía o no lo decía. Dijo 'Voy a ser abuelo', después se arrepiente. Está muy contento, lo sabía hace más de un mes, lo entiendo, pero era una decisión mía. No le dije feliz día, tengo un regalo que no se lo di”.

Cande Ruggeri reveló sus nuevos hábitos con respecto a su embarazo

A través de sus redes sociales, la rubia manifestó que “ahora que soy madre me levanto temprano”. “Su primer día del padre”, escribió la hija de Oscar a través de una historia en la red social con una foto en la que se apreció una bandeja con bajos de mandarina y trozos de banana, los cuales formaban la figura de una palmera.

Además, la modelo sumó dos copas de vidrio, un jugo de naranja, golosinas, un yogurt, un libro sobre paternidad a la sorpresa matutina llamado “Crianza para principiantes” y una postal de ambos, sonriendo ante la cámara.