Cande Ruggeri está embarazada: su papá Oscar lo reveló al aire

image.png

En ESPN, en el canal donde trabaja como panelista en el programa conducido por Sebastián Vignolo, Oscar Ruggeri contó que “¡voy a ser abuelo! No sé si lo podía decir”.

Ruggeri siguió: “Ya lo tiramos” y puso en duda si estaba bien o no contarlo: “No sé si...”. “¿Pero Cande ya blanqueó”?, preguntó el Chavo Fucks y su compañero se sinceró: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

Y agregó que “están contentos. Ahora, no sé si el domingo me festejan el Día del Padre. Pero sí, va a ser mamá, ya era hora, 30 años tiene, cómo demoran los pibes ahora. Olvídate de ver tele, olvídate de ver fútbol, es todo dibujitos, Disney”.

Mientras su papá develaba sin permiso la feliz noticia, Cande estaba haciendo un brunch en un restaurante con su novio y compartió fotos, pero no hizo mención al bebé en camino. De todas maneras, hace cuatro semanas, la modelo había dicho que “se vienen cosas lindas”.

Además, en Intrusos se hicieron eco de la noticia y la panelista Marcela Tauro dijo que “vamos a ser tíos postizos. Hace instantes, Oscar Ruggeri dijo que va a ser abuelo. Cande Ruggeri está embarazada. Ese hombre está feliz”.

A lo que su compañera Maite Peñoñori manifestó que “Oscar boconeó. Seguramente está de tres meses, ella quería esperar (para contarlo). Cande está conviviendo con Nico hace un tiempo”.

También Ángel de Brito en sus redes sociales escribió que “uno de los embarazos era este. Esta para angelito Ruggeri”. Rápidamente, Cande contestó y expresó que “lo voy a matar”.

La relación entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

A pesar de que llevan cuatro años de novios, la historia entre Ruggeri y su novio fue transitando fases de manera muy rápida. Ella lo conoció años atrás cuando su amigaJose Sarkany los presentó e hizo de alguna manera de cupido. Esto debido a que Cande no tenía ganas de enamorarse pero igual aceptó la cita y a partir de allí hubo “una conexión”, que no habían vivido antes.

image.png

En una entrevista, la modelo confesó que “se fue de viaje y cuando volvió me trajo un peluche. De ahí, no nos separamos nunca más. Siento que Nico es mi compañero y deseo que sea así para toda la vida”. Allí Cande confirmaba sus deseos de maternidad con su novio, quien es dueño de la empresa Libro de Pases, una red social de fútbol global.

“Si fuera por Nico ya seríamos padres! Es algo que a mí también me ilusiona, así que vamos a ver cuándo se nos da. Me encantan los chicos”, había contado, sobre sus ganas de convertirse en madre. “De chica era re Susanita y con el paso del tiempo decía que no quería tener novio ni hijos. Ahora que encontré a una persona que me equilibra y que estamos bien, fantaseo con la idea de ser mamá”, reflexionaba.