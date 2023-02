Uno de ellos será salvado este jueves por Julieta Poggio, quien se consagró líder de la semana tras ganar el desafío semanal.

¿Hubo voto cantado de Romina hacia el Alfa?

La relación entre la ex diputada y el participante más grande de la casa se volvió prácticamente insostenible. A ello se le sumó el sueño que tuvo la participante en donde relataba que su hermana le pedía que lo vote.

“Tuve un sueño... a Dios le pido como que me guie, quiero ver qué hago porque realmente no quiero hacer algo que luego me haga sentir mal”, explicó en la cocina.

Acto seguido, relató: “Anoche soñé que la gente quería que lo vote a Alfa. Era como que me dejaban salir de acá e iba a ver a mi hermana. Ella me contaba todo: ‘¿Vos te pensás que está bien con las cosas que hace? No lo quieren, nominalo que la gente se va a poner contenta’. Yo no lo podía creer. Y le decía ‘mirá si quedó como que yo le hablé mal’, y ella me respondía ‘no, se vio todo’”.

Al momento de ir al confesionario, la exdiputada apuntó en primer lugar contra Camila y luego contra Alfa. Gran Hermano consideró esto como un voto cantado y anuló el punto de la exdiputada. De todas maneras, el participante no le pudo escapar a la placa.