Khea vuelve a la música con su disco llamado Serotonina

image.png

El disco, un recorrido de introspección compuesto por 13 canciones, fusiona la destacada habilidad de escritura y narración de KHEA con elementos del pop y otros géneros musicales internacionales, transportando a los oyentes a un viaje instrumental inigualable en la trayectoria artística del artista.

Bajo la producción del talentoso creador colombiano Nobeat, la masterización a cargo de Mariano Bilinkins en Argentina, y las colaboraciones de KHEA junto al aclamado compositor SpreadLof, SEROTONINA se suma al lanzamiento del enigmático tráiler promocional, estrenado en cines de España y Argentina, y a los temas previamente presentados "Eclipse" y "Para Amarte A Ti" en colaboración con Tiago PZK.

SEROTONINA ahonda en diversos temas, explorando el intenso romanticismo y los altibajos del amor reflejados en canciones como "Con un beso", "Efecto" y el contagioso ritmo del reguetón en "Feeling". Además, el álbum se adentra en la expresión a través del movimiento y el baile, abrazando géneros como la salsa en "Sin corazón" y la bachata en "Como yo te quiero".

Asimismo, el álbum incorpora el Amapiano, género originario de Sudáfrica, en colaboración con Milo J en "Nunca Voy Solo", creando una conexión y transmitiendo un mensaje de unidad en la comunidad musical.

image.png

Durante la grabación de SEROTONINA, KHEA se encontraba inmerso en un período tumultuoso de su vida. A través de la creación de este álbum, expone un amplio espectro emocional que abarca desde la alegría y el amor, hasta la angustia y los sentimientos de incertidumbre que experimentó durante sus momentos más oscuros.

Desde el comienzo, la pista de apertura establece el tono, presentando un monólogo íntimo en el que reflexiona sobre las decisiones de su vida y carrera, así como su estado emocional, todo enmarcado en un ritmo ominoso. Temas como "Batalla" revelan sus luchas internas, mientras que "Eclipse" se convierte en metáfora y juego de palabras frente a estas realidades negativas, eclipsando su propia luz.

SEROTONINA es un producto de sanación y recuperación, pero también es un vehículo de liberación, alegría y motivación. La etapa actual de KHEA se caracteriza por la reflexión y la madurez. El álbum sirve como una reintroducción de KHEA, demostrando su crecimiento y versatilidad como artista, y se vuelve esencial para los seguidores del trap latino y los géneros musicales globales.

image.png

Con tan solo 23 años, KHEA se ha transformado en una figura destacada de la música trap latinoamericana, acumulando más de 8 mil millones de reproducciones. Su ascenso a la fama se debe, en parte, al lanzamiento exitoso tema "LOCA", en colaboración con Duki y Cazzu. Esta canción rápidamente logró llevarse la atención del renombrado artista Bad Bunny, quien se sumó al remix y lo convirtió en un éxito a nivel mundial. Ambas versiones de la canción han acumulado en conjunto 1.200 millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

El éxito de KHEA continuó con una serie de hits como "Dónde Estás", "Ayer Me Llamó Mi Ex" junto a Lenny Santos de Aventura, "Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix)" con Natti Natasha y Prince Royce, y "Te Necesito" con Maria Becerra. Además, ha colaborado en éxitos mundiales como "Ella Dice" con TINI, "KHEA: Bzrp Music Sessions, Vol.34" junto a Bizarrap, "Wacha" y "She Don´t Give a Fo" con Duki, "Déjame Tranki" con LIT Killah, y ha participado en himnos del trap argentino como "Tumbando el Club (Remix)" con Neo Pistea, C.R.O, YSY A, Cazzu, y "Además de Mi (Remix)" con Rusherking, Duki, Maria Becerra, Lit Killah y Tiago PZK.

image.png

KHEA ha ofrecido más de 150 espectáculos, incluyendo presentaciones en reconocidos destinos de Argentina y América Latina. Asimismo, ha sido invitado a participar en destacados festivales como Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Chile, Creamfields Chile, Hellow Festival México y Coca Cola Flow Fest México. También ha tenido la oportunidad de actuar en conciertos junto a artistas de renombre como Daddy Yankee, Anuel AA y Nicky Jam en Argentina y Paraguay.

Su retorno a los escenarios europeos le ha permitido ser parte de importantes eventos en España, tales como Primavera Sound, Boombastic, O son de camino y Riverland. Además, ha sido uno de los primeros artistas latinos en presentarse en Tomorrowland, Poland Open'er, Tinderbox, Wireless Germany y Les Ardentes.

image.png

KHEA ha tenido el honor de unir fuerzas con una amplia gama de talentosos músicos, como Bad Bunny, Blackbear, OneRepublic, C Tangana, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Sech, Feid, Dalex y Myke Towers, entre otros. Cada colaboración ha sido una oportunidad de desarrollo y, en la actualidad, cuenta con una base de seguidores que supera los 14 millones en sus perfiles de redes sociales, además de más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.