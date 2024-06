Mauro Icardi y Wanda Nara: detalles increíbles sobre el inicio de la relación

La pareja, conocida por su perfil mediático, recordó un curioso presagio italiano que marcó el inicio de su historia juntos. Según Icardi, un conocido italiano predijo que terminarían juntos antes incluso de que se conocieran personalmente. "Cuando ella llegó, yo ya jugaba en Italia y hubo una persona que me dijo 'vos vas a terminar con Wanda', aunque en ese momento ni siquiera nos conocíamos", reveló el futbolista.

2022 - 2022-11-25T094609.094.jpg Mauro Icardi y Wanda Nara, reconciliados.

Wanda Nara, por su parte, recordó con humor cómo se encontraba en una etapa de transición complicada cuando conoció a Mauro. Separada de su anterior pareja y con tres hijos pequeños, la modelo argentina confesó que inicialmente tenía dudas sobre el futuro de su relación con el futbolista siete años menor que ella. Sin embargo, un gesto tierno por parte de Icardi durante su cumpleaños cambió su percepción.

El detalle de Mauro Icardi para conquistar a Wanda Nara

"Recuerdo que para mi cumpleaños el 10 de diciembre, él me regaló un pasaje para que fuera a verlo a Milán. Yo le dije que no podía dejar a mis tres hijos bebés, estábamos en todo el proceso de la separación, y me sentía mal dejándolos para ir a ver a un joven de 20 años", compartió Nara.

Pero la determinación de Mauro no se detuvo ahí. Según Wanda, el futbolista regresó a Argentina y en enero siguiente organizó todo para que ella y sus hijos visitaran Italia. "Cuando llegamos, él había preparado en su casa, que era de soltero, habitaciones para bebés", relató emocionada Nara, subrayando cómo ese gesto demostró el compromiso y la seriedad de Icardi hacia su relación.

Wanda Nara .jpg

Con estas anécdotas, Mauro Icardi y Wanda Nara no solo revelaron aspectos personales de su vida sentimental sino también cómo superaron las adversidades iniciales para formar una familia. Con estas revelaciones Mauro Icardi y Wanda Nara no solo compartieron momentos personales significativos, sino que también ofrecieron una mirada comprensiva sobre la construcción de una familia moderna en el ojo público