Red Hot Chili Peppers tuvo que agregar una fecha más en River

La agrupación también tiene dos recientes producciones discográficas que presentar, tituladas "Unlimited Love" y "Return of the Dream Canteen", ambas lanzadas en 2022. Estos son los primeros álbumes que la banda ha creado desde que Frusciante se reincorporó en 2019, tras una ausencia de diez años.

En 1993, durante la época dorada de su emblemático álbum "Blood, Sugar, Sex, Magik", que incluye canciones como "Give It Away" y "Under the Bridge", Red Hot Chili Peppers realizó su primera presentación en el país en el estadio de Obras.

1993 : 2 Estadio Obras

1999 : 2 Luna Park

2001 : Estadio Velez

2002 : Estadio River Plate

2011 : Estadio River Plate

2014 : Festival Lollapalooza

2018 : Festival Lollapalooza

2023 : 2 Estadio River Plate



Luego de su primera presentación en el país, Red Hot Chili Peppers volvió en siete oportunidades distintas, siendo la más reciente en 2017 como parte del festival Lollapalooza Argentina.

Desde noviembre del año pasado, comenzaron a circular especulaciones sobre la etapa sudamericana de la gira, después de que se hiciera viral un video en el que el baterista de la banda, Chad Smith, afirmaba a un fanático argentino que volverían a tocar en el país en el 2023.

El anuncio de las fechas en Brasil a principios de marzo aumentó las expectativas de los seguidores locales, lo que se evidenció en la rapidez con que se vendieron las entradas para el primer espectáculo en River.