“Especial celebrando a Ginger este fin de semana y aún más especial para capturar este momento de las chicas. Una amistad para toda la vida”, escribió el exfutbolista que también sumó el gift de “Girl Power” para dar cuenta de lo poderoso que sigue este grupo 26 años después.

Video viral

Spice Girls: video viral del reencuentro Spice Girls: video viral del reencuentro

Inmediatamente, la publicación obtuvo miles de likes y la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. “Icónico”, escribió un usuario mientras el resto de los fans le agradecían por compartir ese gran momento. “Definitivamente, vos sos la sexta Spice Girl”, bromeó otra seguidora también celebrando el video.

El mismo reel fue compartido por Victoria en su cuenta de TikTok. “Cuando las #spicegirls se reúnen solo por una noche ¡menos Scary Spice! ¡Te extrañamos, Mel B! Las amo, chicas”, escribió la diseñadora de modas además de compartir varias imágenes junto a sus excompañeras durante la velada.

Si bien “Ginger Spice” cumplió los 50 el pasado 6 de agosto, el gran festejo se pospuso hasta este fin de semana, ya que cuando iba a realizarse ocurrió la muerte de la reina Isabel II, cambiando así los planes de la cumpleañera.

Reencuentro de las Spice Girls. Reencuentro de las Spice Girls.

¿Vuelven las Spice?

Es cierto que desde que se separaron, los fanáticos de la agrupación siempre soñaron con una posible vuelta. Sueño que se hizo realidad en 2019 cuando las Spice Girls (menos Victoria) salieron de gira y visitaron distintos rincones de el Reino Unido e Irlanda. La edición especial por el 25° aniversario de su álbum Spiceworld lanzada recientemente también entusiasmó a sus seguidores.

“Queremos hacer espectáculos, solo que aún no están organizados. Estamos constantemente hablando de tratar de resolverlo y hacer que funcione para todos. Pero eso sí, ese es mi deseo número uno”, confesó Melanie C en septiembre. Parece que sólo habrá que convencer a Posh Spice (Victoria Beckham) para que el sueño sea completo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkoQepToQ8A%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=152b699a-bdbd-451b-ac59-4bc21c09acac&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJTqy7jieYQeOOyZCAgK2TwTks2tBugrVCdq5SPZCvv9F7kgEYmjK2bLBizxhem2EH9R1cBfCGBeoVej2zK08p3bwRQM7wCq5xBLDMDi39UKESpaGgBCC7uyuJFJJpq9mTGt7yFjSL6zyV8EQlvvjCTtsaDwZDZD View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Si bien la empresaria guarda los mejores recuerdos de esa época sobre los escenarios, en más de una oportunidad explicó los verdaderos motivos por los cuales no podía comprometerse a hacer una gira: sus emprendimientos en el mundo de la moda, su línea de belleza y sus cuatro hijos ocupan todo su tiempo en la actualidad.

No sólo los fanáticos quieren ver a las cinco sobre un escenario sino que las propias integrantes de la banda han tratado de convencer a la mujer de Beckham una y otra vez. Y a pesar de que hasta el momento no lo habrían logrado, lo que sí mantienen (y quedó demostrado en el video recientemente publicado) es un muy buen vínculo. Si bien no se ven tanto como quisieran, las chicas del pop siguen en contacto y siempre hablan de volver a estar juntas en el escenario, según contó Melanie Chisholm en sus memorias, The Sporty One: My Life As A Spice Girl.

Las Spice Girls fueron furor en los 90

“En el fondo de mi corazón, quiero volver a escena. Así que con Mel B estamos hablando y tratando de hacer que eso suceda”, reveló la cantante en una entrevista con Extra. En cuanto a la posibilidad de que Victoria se sume, expresó: “Ella siempre está involucrada creativamente. Queremos que sea feliz. Es nuestro sueño recuperarla”.