Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Oscar

Murphy, visiblemente emocionado, expresó su gratitud hacia su equipo y todos aquellos que han apoyado su carrera a lo largo del tiempo. "Me arrastraron hasta acá arriba, gracias por ver el potencial a este proyecto. Hay mucha gente a la cual agradecer. Sin este equipo no estaría aquí esta noche", afirmó el actor al recibir su primer Oscar.

Otros ganadores

Por otro lado, "Pobres Criaturas", dirigida por Yorgos Lanthimos, también destacó al llevarse cuatro premios, entre ellos el galardón a "Mejor Actriz" para Emma Stone. Stone, acompañada de reconocidas estrellas femeninas, resaltó la importancia del trabajo en equipo en la industria cinematográfica, destacando el poder de la colaboración para crear obras únicas y memorables.

En el ámbito musical, las presentaciones en vivo fueron verdaderos momentos de magia. Ryan Gosling encantó al público con su interpretación de "I'm Just Ken" de Barbie, mientras que la actuación de Andrea Bocelli y su hijo Matteo con "Time to Say Goodbye (Con te partirò)" emocionó a todos, especialmente durante el segmento In Memoriam, donde se rindió homenaje a los miembros de la industria que nos dejaron en el último año.

Todos los ganadores de los Premios Oscar

Mejor Película : "Oppenheimer"

: "Oppenheimer" Mejor Director : Christopher Nolan por "Oppenheimer"

: Christopher Nolan por "Oppenheimer" Mejor Actor : Cillian Murphy por "Oppenheimer"

: Cillian Murphy por "Oppenheimer" Mejor Actriz : Emma Stone por "Pobres Criaturas"

: Emma Stone por "Pobres Criaturas" Mejor Actor de Reparto : Robert Downey Jr. por "Oppenheimer"

: Robert Downey Jr. por "Oppenheimer" Mejor Actriz de Reparto : Da’ Vine Joy Randolph por "Los que se quedan"

: Da’ Vine Joy Randolph por "Los que se quedan" Mejor Guion Adaptado : Cord Jefferson por "American Fiction"

: Cord Jefferson por "American Fiction" Mejor Guion Original : Justine Triet y Arthur Harari por "Anatomía de una caída"

: Justine Triet y Arthur Harari por "Anatomía de una caída" Mejor Banda Sonora Original : "Oppenheimer"

: "Oppenheimer" Mejor Canción Original : "What I Was Made For? (From Barbie: The Movie)" de Billie Eillish

: "What I Was Made For? (From Barbie: The Movie)" de Billie Eillish Mejor Fotografía : "Oppenheimer"

: "Oppenheimer" Mejor Edición : Jennifer Lame por "Oppenheimer"

: Jennifer Lame por "Oppenheimer" Mejor Diseño de Producción : "Pobres Criaturas"

: "Pobres Criaturas" Mejor Diseño de Vestuario : "Pobres Criaturas"

: "Pobres Criaturas" Mejor Maquillaje y Peluquería : "Pobres Criaturas"

: "Pobres Criaturas" Mejores Efectos Visuales : "Godzilla Minus One"

: "Godzilla Minus One" Mejor Sonido : "Zona de Interés"

: "Zona de Interés" Mejor Cortometraje de Ficción : "La maravillosa historia de Henry Sugar" de Wes Anderson

: "La maravillosa historia de Henry Sugar" de Wes Anderson Mejor Documental : "20 días en Mariupol"

: "20 días en Mariupol" Mejor Cortometraje Documental : "La última tienda de reparaciones"

: "La última tienda de reparaciones" Mejor Película Internacional : "Zona de Interés"

: "Zona de Interés" Mejor Película Animada : "El Niño y la Garza" de Hayao Miyazaki

: "El Niño y la Garza" de Hayao Miyazaki Mejor Cortometraje Animado: "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"