Wanda Nara habló de su "look natural" para salir a la calle

A diferencia de como se muestra en sus redes sociales, siempre producirá, maquillada y con looks de primer nivel, en esta oportunidad llamó la atención de algunos este conjunto.

¿Qué dijo Wanda Nara al respecto?

Es por ello que al día siguiente, la propia mediática decidió subir un video a sus historias de Instagram explicando que más allá de ser mediática, no deja de ser una madre. “Tengo la misma remera de ayer con la que me vieron hacer compras en una librería con Francesca. Obvio que voy al supermercado, a la librería, a la farmacia. Soy una mamá como todas”, explicó en un video ante sus más de 15 millones de seguidores.

Y a continuación, hizo una distinción entre sus fotos muy producidas y su vestuario de entrecasa. “Me da risa que digan ‘está en una farmacia’. ¿Quién va a ir por mí? Obvio que cuando salgo no me van a ver como en Instagram. Instagram es mi trabajo y son las fotos que a veces tengo que subir”, afirmó. Y se amparó en algunas experiencias de su pasado para enfatizar esta distinción.

“La realidad mía es esa. Alpargatas, jogging. Si me pongo a pensar me trajo mucho más éxito ese look que producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho”, cerró la empresaria con naturalidad.