Estudiantes (RC) vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Estudiantes (RC) recibe el próximo lunes 9 de febrero a Independiente Riv. (M) por la fecha 4 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y Independiente Riv. (M) Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) cayó 1 a 2 ante Banfield en el Florencio Sola. Ha empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Sarmiento. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 2 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 6 goles y le han marcado 3.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs San Lorenzo: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Huracán: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Instituto: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Belgrano: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Club: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs River Plate: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Horario Estudiantes (RC) e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

