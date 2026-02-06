Estudiantes vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

El próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Estudiantes viene de empatar ante Defensa y Justicia por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 1 empate, con 2 goles marcados y 3 en el arco rival.

El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 1-1 ante Barracas Central..

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0.

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Estudiantes: el clásico platense contra Gimnasia. Los eternos rivales jugarán el 15 de febrero, desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura

Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sarmiento: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Platense: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura

Fecha 5: vs Newell`s: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Huracán: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Vélez: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Platense: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lanús: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Horario Estudiantes y Dep. Riestra, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

