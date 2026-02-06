Estudiantes vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

El próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Estudiantes en el estadio el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura.
Así llegan Estudiantes y Dep. Riestra
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura
Estudiantes viene de empatar ante Defensa y Justicia por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 1 empate, con 2 goles marcados y 3 en el arco rival.
Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura
El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 1-1 ante Barracas Central..
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0.
La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Estudiantes: el clásico platense contra Gimnasia. Los eternos rivales jugarán el 15 de febrero, desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Sarmiento: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Newell`s: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Vélez: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Platense: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 5: vs Newell`s: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Huracán: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Vélez: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Platense: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Lanús: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Estudiantes y Dep. Riestra, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.