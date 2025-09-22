Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Flamengo llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 4 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante el Pincha este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Tierra de Campeones.

Palmeiras y River Plate se miden por la llave 2

Racing Club y Vélez se encuentran en la llave 3

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Flamengo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.