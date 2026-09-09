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9 de septiembre de 2026 - 11:22
Liga Profesional

Estudiantes vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Platense se mide ante Estudiantes en el Tierra de Campeones el sábado 12 de septiembre a las 14:45 (hora Argentina). El partido será supervisado por Maximiliano Mascheroni.

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Estudiantes vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 (hora Argentina) el próximo sábado 12 de septiembre, Platense enfrentará a Estudiantes en el Tierra de Campeones, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

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Así llegan Estudiantes y Platense

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Vélez. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Platense y Dep. Riestra, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes se impuso por 0 a 2.

Maximiliano Mascheroni es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Lanús: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Newell`s: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Vélez: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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