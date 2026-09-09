Independiente Riv. (M) vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

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Independiente Riv. (M) enfrentará a Aldosivi, en el marco de la fecha 9 del Clausura, el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Aldosivi Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante River Plate. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi viene de derrotar a Banfield con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 8 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1. Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Barracas Central: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Huracán: 3 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Aldosivi, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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