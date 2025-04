Cuando le preguntamos por lo que significa para ella la virgen de punta corral, dijo: “A mí es algo que me llena el corazón, vos subís y la caminata al momento de llegada al santuario es hermosa. La virgen te cumple muchos milagros, si vos subís con fe vas a ir bien. En nuestro caso, siempre que comenzamos el camino le pedimos permiso a la Pacha para subir bien” , contó emocionada Leila.

Fe, devoción y emoción de los peregrinos en Punta Corral Fe, devoción y emoción de los peregrinos en Punta Corral

“Le tengo mucho respeto, le he pedido muchas cosas y me las ha cumplido. En mi caso es la cuarta vez que subo ya que cumplí mi promesa de venir tres años seguidos para agradecer lo que la virgen de Punta Corral me concedió”, relató la jujeña.

Quien la acompaña en esta nueva travesía hacia el santuario de la virgen de Punta Corral es Mateo su pareja, con quien también pudimos hablar. “En mi caso llevo una matraca con luces y el color de nuestra banda que sirve para celebrar la llegada de la virgen y darle su bienvenida”.

Fe, devoción y emoción de los peregrinos en Punta Corral Fe, devoción y emoción de los peregrinos en Punta Corral

Punta Corral: cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Tunalito

Si bien ya hay fieles que comenzaron la peregrinación al santuario de la Virgen de Punta Corral, el grueso de los promesantes comenzarán la próxima semana el ascenso al Abra, y se diagrama el plan de transporte con los viajes especiales a Tumbaya y Tunalito.

Rafael Ortuño, Administrador de la Terminal que los precios de viajes de línea van de los $3.500 a Tumbaya hasta $5.500 a Tunalito. “Lo que tiene que tener en consideración la gente es que normalmente, como existe la pre-venta, la gente ya compra el pasaje y esos días los viajes de línea ya están vendidos”.

Resaltó que por eso “lo único que queda libre normalmente es el viaje especial”, y les pidió a los pasajeros que “vengan con anticipación a la terminal para poder comprar el pasaje y estar tranquilos que ya tienen la forma segura de llegar”, cerró.

Viajes especiales

Habrá servicios especiales además de los tradicionales. “El servicio especial comenzará el día miércoles 9 hasta el domingo 13 a las 0 horas”, detalló Rafael Ortuño, Administrador de la Terminal, y recordó que desde ese lugar saldrán todos los viajes.

“Los colectivos estarán en las plataformas de la 9 a la 16, y en las 22 y 23”, aclaró. “Existe un servicio de preventa para algunas empresas, que van a estar entre las 9 y las 16, y el otro servicio en la plataforma 22 y 23, que se vende el pasaje ya en la unidad”.

Ortuño indicó que el pasaje costará 6.000 pesos a Tumbaya y 7.000 pesos hacia Tunalito. “Estamos hablando de 80 unidades para este servicio de viajes especiales, pero todavía las empresas pueden seguir adquiriendo las obleas para poder poner más unidades a disposición”, anticipó.