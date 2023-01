Guarino, primer testigo de la 11va. jornada del juicio por el crimen de Báez Sosa, aseguró que sintió "mucha vergüenza" y que le da "mucho dolor" la situación que presenció en la que estaban involucrados sus amigos.

"Sigo teniendo tristeza, enojo, dolor, no poder creerlo", añadió Guarino.

Guarino declaró que no vio cuando lo golpeaban a Fernando. Indicó que no vio con quiénes discutían los rugbiers dentro del boliche Le Brique y que tampoco vio con quién se peleó Luciano Pertossi.

Al ser consultado por Burlando sobre cuál fue el panorama con el que se encontró, Guarino describió: "Es algo que no podía creer. Máximo al lado de alguien tirado en el piso. No se movía. No pude ver mucho, me imaginé que se estaban peleando, nunca me gustó, no lo podía creer, sentí vergüenza y me fui".

image.png

Declaración de Alejo Milanesi

Luego del testimonio de Guarino se espera que lo haga Alejo Milanesi, el otro joven que integraba el grupo de los imputados y que fue sobreseído por falta de mérito.

Guarino y Milanesi fueron detenidos junto a los otros ocho acusados, en el allanamiento realizado en la mañana del 18 de enero en la vivienda en la que veraneaban en Gesell, e imputados como "partícipes necesarios" por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".