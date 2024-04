Finalizó la reunión de gobernadores de Juntos Por el Cambio en Casa Rosada

Los Gobernadores presentes en la reunión

En el Salón de los Escudos del ministerio del Interior se encuentran, además de Valdés y Pullaro, Claudio Poggi de San Luis, Marcelo Orrego de San Juan, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Leandro Zdero de Chaco, Ignacio Torres de Chubut, Alfredo Cornejo de Mendoza, Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en representación de Jorge Macri, y Carlos Sadir de Jujuy.

Además, están presentes en la reunión el funcionario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, y el secretario nacional del Interior, Lisandro Catalán.

"Vamos a analizar esta semana las propuestas que nos hicieron llegar", dijo Ignacio Torres.

“Venimos a colaborar para darle las herramientas a un gobierno que recién empieza”, expresó el radical Pullaro en momentos en que se disponía a ingresar a la Casa Rosada. Además expresó: “Vamos a acompañar la Ley Bases en términos generales, pero por supuesto queremos discutir cada una de las particularidades. Camino a lo que es el Pacto de Mayo queremos discutir la reforma fiscal y política pero hay que incluir cosas importantes como el sistema productivo y educativo”.

Conclusiones en Juntos por el Cambio sobre Ganancias

En relación al restablecimiento del Impuesto a las Ganancias, negó la posibilidad de respaldar un umbral de 1.200.000 pesos y detalló: “Vamos a esperar la propuesta del Gobierno que no la tenemos clara. Sabemos que se quiere incluir un tributo a los altos ingresos y estamos de acuerdo, nuestra propuesta es gravar bienes en el exterior e interior y el 5% de los que más ingresos tienen".

Según algunos líderes, la redacción exacta de la versión revisada de la propuesta del oficialismo aún no está definida. Afirman que han recibido dos o tres esbozos, pero requieren un análisis exhaustivo antes de otorgar su respaldo. Advierten que algunas promesas individuales no se materializan como se les había asegurado previamente.

Gustavo Valdés fue el primero de los 10 mandatarios provinciales en llegar esta tarde a Balcarce 50.

La acción decisiva que desencadenó la reacción fue la resolución del Poder Ejecutivo de cesar la transferencia de fondos a los sistemas de jubilación de 13 provincias; como resultado, en las últimas horas, el gobernador correntino Gustavo Valdés hizo una declaración enérgica anunciando su intención de interponer una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

“No nos mandaron nada desde principio de año. Tenemos una demanda metida hace varios meses; son $ 25 mil millones que le deben a la provincia, más otro tanto de regalías, más otro tanto de un acuerdo fiscal no pagado y calculamos que son unos cien mil millones que nos deben”, apuntó el mandatario correntino.

“Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar, el correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino”, resaltó el dirigente radical.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) adelantó que el objetivo es colaborar con el Gobierno.

“Este año el Gobierno mandó cero pesos para compensar caja. Por lo tanto hemos hecho la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que paguen a los jubilados correntinos que ahora hacemos frente con nuestros recursos y eso es lo que nos deben. Así como nos quieren cobrar tienen que pagarnos porque es ley, y el que incumple la ley comete un delito”, puntualizó ante la prensa después de un acto en la localidad de Goya.

Otros líderes provinciales también expresan preocupaciones similares sobre este asunto. En la región patagónica, tanto Claudio Vidal de Santa Cruz como Ignacio Torres de Chubut, también tienen reservas respecto a respaldar la Ley Bases, que el Gobierno considera fundamental.

Santa Fe busca una articulación productiva

En el caso de Santa Fe, también buscan incorporar ciertos elementos que consideran cruciales para el avance de las negociaciones. En el equipo del gobernador Maximiliano Pullaro, sostienen que aspectos como “una articulación productiva y qué va a ocurrir con la educación” fueron omitidos en la redacción de los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Santa Fe es otra de las provincias que quiere incluir algunos ítems que considera muy importantes para que las negociaciones prosperen.

En relación al reintegro del Impuesto a las Ganancias, en Santa Fe opinan que el umbral de 1,2 millones propuesto por Javier Milei es “muy bajo y le va a pegar directamente a la clase media que desde diciembre viene aguantando todo el peso del ajuste”.

Por este motivo señalan que “los sectores que más bienes y más ingresos tienen que pagar más”. En esa línea, en enero le presentaron un proyecto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, pero resultó rechazada por el funcionario. “Creemos que hay que poner un impuesto a los altos ingresos, a quienes tienen bienes en el exterior, a quienes cobran mensualmente más de 3 millones de pesos”, afirman.

“Estamos dispuestos a acompañar en términos generales porque veo gente de buena fe en el Gobierno”, sostuvo alguien muy cercano al mandatario provincial que esta mañana tendrá una reunión en el CFI (Consejo Federal de Inversiones) con otros gobernadores como Leandro Zdero (Chaco) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) por los Bajos Sumeridionales.

Además, los habitantes de Santa Fe demandan que se regularice el pago pendiente con la provincia. “Tenemos una demanda que empezó el año pasado con el gobierno de Alberto Fernández, que lo hizo el gobernador anterior, donde le demanda la diferencia del déficit de nuestra caja por las transferencias que se hicieron de recursos fundamentalmente para sostener ANSES"., aseguró Pullaro en una nota recientemente.

En enero le presentaron un proyecto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, pero no tuvieron una respuesta positiva.

En esa línea, había concluido: "Eso no sucedió y nosotros pedimos que se nos pueda pagar. El ajuste de recursos no solo tiene que ser sobre las provincias que le deben a Nación, sino que Nación también tiene que pagarles a las provincias que somos acreedoras, por ejemplo Santa Fe”, le dijo Pullaro a colegas de Infobae en un reportaje el pasado fin de semana.