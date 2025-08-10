Flamengo vs Internacional: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Flamengo se enfrenta ante Inter el miércoles 13 de agosto por la llave 8 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio el Maracanã, a las 21:30 (hora Argentina).

En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de agosto, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2019, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Darío Herrera.

