Gimnasia de Jujuy avanzó en el Reducido: "El equipo fue sólido y mereció la clasificación"

El estadio 23 de Agosto fue escenario de una noche intensa en la que Gimnasia y Esgrima de Jujuy igualó 0 a 0 ante San Miguel por el Reducido de la Primera Nacional , resultado que le permitió avanzar de fase gracias a la ventaja deportiva obtenida por su posición en la tabla.

Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

El encuentro se disputó con mucha fricción en la mitad de la cancha y escasas situaciones claras, aunque el “Lobo” supo mantener el control del juego en varios pasajes. Con el pitazo final, el público jujeño celebró el pase a la siguiente instancia, valorando el esfuerzo de un equipo que dejó todo en cada pelota.

“Nos propusimos disfrutarlo, cosa que no es sencillo. Disfrutar el hecho de poder jugar esta instancia, de sentir que estábamos cosechando el trabajo de todo un año, y a la vez con la intensidad necesaria para estos partidos que se deciden por detalles”, sostuvo el entrenador. “Nos propusimos disfrutarlo, cosa que no es sencillo. Disfrutar el hecho de poder jugar esta instancia, de sentir que estábamos cosechando el trabajo de todo un año, y a la vez con la intensidad necesaria para estos partidos que se deciden por detalles”, sostuvo el entrenador.

El DT destacó además la solidez táctica del equipo:

“Lo vi muy sólido al equipo. Obviamente uno no está exento de una jugada desafortunada, pero el grupo estuvo bien plantado desde el primer minuto, con todo ensayado”, afirmó.

“El objetivo era ganar el partido, no salir a especular”

Módolo recordó que, a diferencia del año pasado, cuando el Lobo quedó eliminado ante Santelmo, esta vez el equipo mostró madurez y equilibrio: “Venimos trabajando desde hace tiempo para darle preponderancia a nuestro juego. Tuvimos una semana larga, con doble turno, jugamos de local y con nuestra gente. Todo eso sumó”, señaló.

“El rendimiento y el orden me dejaron muy conforme. Planteamos que si estábamos ordenados para defender, se nos iban a resolver muchas cosas al atacar. El objetivo era ganar, no especular. El equipo hizo un gran partido y es totalmente merecedor de esta llave”, concluyó el DT.

Gimnasia de Jujuy empató con San Martín Gimnasia de Jujuy empató con San Martín

En cuanto a lo táctico, Módolo remarcó que desde hace un tiempo se viene trabajando y se ha logrado “darle preponderancia a nuestro juego”. En sus palabras, el DT apuntaba también a todos los factores que hoy jugaron a favor: la semana larga de entrenamiento con doble sesión; el hecho de estar en casa y jugar de local con el acompañamiento del público, la ventaja deportiva con la cual contaba Gimnasia por su posición en la tabla, y venir de una victoria sumaron.

“La verdad que me dejó muy conforme el rendimiento y el orden del equipo y lo que planteamos fue ese, que si nosotros estábamos ordenados para defender, se nos iban a resolver muchas cosas para la hora de atacar, que el objetivo era ganar el partido, no salir a especular, a empatarlo y bueno, me parece que se vio. Terminamos apretados los últimos minutos pero me parece que el equipo hizo un gran partido y es totalmente merecedor de esta llave”.

Nota en redacción