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16 de septiembre de 2026 - 10:29
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra se enfrentan en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con el arbitraje de Andrés Gariano. El duelo se jugará el sábado 19 de septiembre desde las 14:30 (hora Argentina).

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Gimnasia (Mendoza) vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra se disputará el próximo sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Clausura, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

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Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura

Gimnasia (Mendoza) busca levantarse de su derrota ante Defensa y Justicia en el Norberto Tomaghello. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 11 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra cayó 0 a 3 ante Lanús. En los últimos encuentros, igualó 3 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Estudiantes: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 5 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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