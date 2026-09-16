Gimnasia vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

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Gimnasia recibe el próximo sábado 19 de septiembre a Banfield por la fecha 10 del Clausura, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el Bosque.

Así llegan Gimnasia y Banfield Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura En la jornada previa, Gimnasia igualó 1-1 el juego ante Argentinos Juniors. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 10 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura En la fecha anterior, Banfield logró empatar 1-1 ante Barracas Central. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia fue el ganador por 1 a 2. El árbitro encargado de dirigir el partido será Jorge Baliño.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Rosario Central: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y Banfield, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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