Gimnasia (Mendoza) vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Por la fecha 12 del Clausura, Newell`s y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el lunes 12 de octubre desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
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Por la fecha 12 del Clausura, Newell`s y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el lunes 12 de octubre desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Gimnasia (Mendoza) no pudo ante Estudiantes en el Jorge Luis Hirschi. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 5 a sus rivales.
En la fecha pasada, Newell`s finalizó con un empate 0-0 ante Lanús. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 2 tantos.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Newell`s sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El encuentro será supervisado por Juan Robledo, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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