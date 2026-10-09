Gimnasia (Mendoza) vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 12 del Clausura, Newell`s y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el lunes 12 de octubre desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Newell`s Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura Gimnasia (Mendoza) no pudo ante Estudiantes en el Jorge Luis Hirschi. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura En la fecha pasada, Newell`s finalizó con un empate 0-0 ante Lanús. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 2 tantos.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Newell`s sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0. El encuentro será supervisado por Juan Robledo, el juez encargado.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Vélez: 17 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Platense: 23 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lanús: 1 de noviembre - 20:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs San Lorenzo: 24 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Unión: 1 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia (Mendoza) y Newell`s, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela: 17:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.