Lanús vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo lunes 12 de octubre, Vélez enfrentará a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo lunes 12 de octubre, Vélez enfrentará a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Lanús llega con resultado de empate, 0-0, ante Newell`s. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Vélez y Platense, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús se impuso por 0 a 1.
Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.