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9 de octubre de 2026 - 14:48
Liga Profesional

Lanús vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Vélez se mide ante Lanús en la Fortaleza el lunes 12 de octubre a las 16:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Sebastián Martínez.

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Lanús vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo lunes 12 de octubre, Vélez enfrentará a Lanús en la Fortaleza, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

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Así llegan Lanús y Vélez

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús llega con resultado de empate, 0-0, ante Newell`s. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Vélez y Platense, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús se impuso por 0 a 1.

Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Platense: 17 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Banfield: 24 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): 1 de noviembre - 20:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): 25 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: 31 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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