Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen en Jujuy: seguilo en vivo

Live Blog Post

Gustavo Valdés: “Provincias Unidas es el único camino posible para la construcción de nuestra patria”

“Veo dos provincias argentinas como Córdoba y Santa Fe, ¡qué provincias! En el rol histórico, cuando nos juntamos, comenzamos a hacer ruido. Sumamos a Jujuy, Chubut, otras que verdaderamente son increíbles", dijo Gustavo Valdés, Gobernador de Corrientes.

Valdés aseguró que el espacio no tiene un fin electoral inmediato, sino una proyección a largo plazo: “Quédense tranquilos que no es una construcción que la estamos haciendo para estas elecciones solamente. Después seguiremos juntándonos las provincias argentinas para construir este gran movimiento nacional que es Provincias Unidas.”

Durante su mensaje, el mandatario citó a José Hernández para remarcar el sentido del federalismo que guía al bloque: “José Hernández decía: Las provincias sean unidas, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellas se pelean los devoran los de afuera. Ese es el espíritu que tiene que primar en la Argentina.”

Valdés llamó a fortalecer el trabajo productivo y la educación como ejes de desarrollo: “Tenemos que levantar las provincias argentinas para llegar al consenso de la Argentina. Necesitamos producir, trabajar, estudiar y forjar juntos el progreso de nuestra patria, de una vez y para siempre.”

El gobernador correntino también marcó una diferencia entre las realidades del interior y las del centro financiero del país: “Somos provincianos y no tenemos que tener vergüenza de decirlo, porque si no construimos dos Argentinas: la de la abundancia, que solo piensa en Europa y juega a la timba financiera, y la otra, la que ve lo que sufre el pueblo, que le cuesta llegar a fin de mes. Eso no es justo.”

En el cierre, reafirmó el compromiso federal del espacio político: “Las provincias argentinas nos tenemos que ajustar y levantar. Provincias Unidas es el único camino posible para la construcción de nuestra patria. Estamos recorriendo cada una de nuestras provincias viendo los potenciales que tienen.”