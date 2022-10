Salud.. Gripe A: "En Jujuy no hay brote pero si casos aislados"

Luego de la suba de casos por Gripe A en la provincia de Jujuy, Fabiana Vaca Directora Provincial de Sanidad informó a Todojujuy.com que "en Jujuy no hay brote de influenza A, hay casos aislados".

En horas de la mañana el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer que hubo un aumento notorio de casos de influenza o Gripe A en la población, y en ese sentido el infectólogo jujeño, Gustavo Echenique , aseguró que en la provincia aumentaron las consultas por cuadros respiratorios y principalmente se dan en jóvenes no vacunados.

Qué hacer ante la presencia de síntomas

La Directora Provincial de Sanidad recomienda a la población que ante la aparición de síntomas respiratorios que se presenten con fiebre, dirigirse al laboratorio de confianza o a la guardia a realizarse una prueba.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe A?

Fiebre mayor de 38° C, con un inicio súbito con temperatura mayor de 39º C

Tos frecuente e intensa.

Dolor de cabeza.

Falta de apetito.

Congestionamiento nasal.

Malestar general. sintomas.jpg Síntomas Gripe A

Más casos en población joven sin vacuna antigripal

En alusión al grupo poblacional más afectado, Gustavo Echenique manifestó que "la Gripe A se está dando generalmente en gente joven no vacunada para gripe, sí están vacunados para Covid-19, pero no para la influenza ya que no es obligatoria la vacuna".

Debido a este aumento notorio de casos de Gripe A, el especialista llamó a la ciudadanía a hacer la consulta precoz, como así también solicitó utilizar barbijos en lugares cerrados y mantener los cuidados muy parecidos a casos positivos de Covid-19.

"Es una enfermedad de transmisión aérea, en general hay que usar barbijos en lugares cerrados principalmente en consultorios y si hay gente cercana con síntomas", puntualizó el médico.