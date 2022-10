Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación diera a conocer que hay un aumento notorio de casos de influenza o Gripe A en la población, el infectólogo jujeño, Gustavo Echenique , aseguró que en la provincia aumentaron las consultas por cuadros respiratorios y principalmente se dan en jóvenes no vacunados.

¿QUÉ ES LA GRIPE A?

Más casos en población joven sin vacuna antigripal

En alusión al grupo poblacional más afectado, Gustavo Echenique manifestó que "la Gripe A se está dando generalmente en gente joven no vacunada para gripe, sí están vacunados para Covid-19, pero no para la influenza ya que no es obligatoria la vacuna".

Debido a este aumento notorio de casos de Gripe A, el especialista llamó a la ciudadanía a hacer la consulta precoz, como así también solicitó utilizar barbijos en lugares cerrados y mantener los cuidados muy parecidos a casos positivos de Covid-19.

"Es una enfermedad de transmisión aérea, en general hay que usar barbijos en lugares cerrados principalmente en consultorios y si hay gente cercana con síntomas", puntualizó el médico.

image.png Alerta por casos de influenza gripa A en Jujuy

¿Cuáles son los síntomas de la gripe A?

Fiebre mayor de 38° C, con un inicio súbito con temperatura mayor de 39º C

Tos frecuente e intensa.

Dolor de cabeza.

Falta de apetito.

Congestionamiento nasal.

Malestar general.

Ante el primer síntoma se recomienda asistir a una guardia o consulta médica