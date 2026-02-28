Guardia Revolucionaria: el poder que sostiene al régimen iraní

Cuando Estados Unidos anunció ataques contra objetivos estratégicos en Irán , uno de los focos fue la Guardia Revolucionaria , el cuerpo que garantiza la supervivencia del régimen. La Guardia Revolucionaria no es solo una fuerza militar: es una estructura paralela al Estado que concentra poder armado, inteligencia y control económico .

La organización, conocida como IRGC por sus siglas en inglés, nació en 1979 tras la Revolución Islámica. Su misión no es defender al país en términos tradicionales, sino proteger la revolución y al líder supremo . Esa diferencia explica por qué responde directamente al ayatolá y no al gobierno civil.

La IRGC cuenta con fuerzas terrestres, navales y aéreas propias , además de un sistema de inteligencia independiente. También controla la milicia Basij, señalada por su rol en la represión de protestas internas.

Uno de sus brazos más influyentes es la Fuerza Quds, encargada de operaciones en el exterior. A través de esta unidad, Irán extendió su influencia en Irak, Siria, Líbano y Yemen, apoyando a milicias aliadas y consolidando el llamado “Eje de la Resistencia”.

Según estimaciones internacionales, la organización tiene entre 150.000 y 190.000 efectivos. La Fuerza Quds reúne entre 5.000 y 15.000 miembros altamente entrenados y seleccionados por su lealtad ideológica.

Poder económico y control interno

Más allá del plano militar, la Guardia Revolucionaria construyó un vasto imperio económico. Tras la guerra con Irak en los años ‘80, el liderazgo iraní habilitó su expansión hacia sectores estratégicos como la construcción, energía y telecomunicaciones.

A través de conglomerados empresariales, la IRGC ejecuta megaproyectos de infraestructura y participa en la administración de recursos clave. Analistas sostienen que controla una parte significativa de la economía informal del país, lo que le otorga autonomía financiera.

Este poder económico refuerza su capacidad de supervivencia. A diferencia de otras fuerzas armadas, la IRGC no depende exclusivamente del presupuesto estatal, lo que la convierte en una estructura difícil de desmantelar.

¿Puede caer el régimen si atacan a su cúpula?

Especialistas advierten que eliminar a figuras clave no implica el colapso automático del sistema. La Guardia Revolucionaria funciona como una red con múltiples centros de poder y cadenas de mando.

Incluso ante eventuales cambios en la conducción, el aparato institucional podría reacomodarse internamente. La historia reciente demuestra su capacidad de adaptación frente a sanciones, conflictos armados y protestas masivas.

En un escenario de máxima tensión, la IRGC sigue siendo el principal sostén del régimen iraní y un actor central en la dinámica regional.