Habló el médico que operó a Silvina Luna en Estados Unidos

Esta semana, Silvina Luna decidió hacer una sentida publicación en las redes sociales después de que se sepa que está en la lista de espera del INCUCAI para recibir un trasplante de riñón , a raíz de la mala praxis de Aníbal Lotocki, a quien llevó a la Justicia, y terminó condenado por lesiones graves en varios casos a 12 años de prisión , aunque la sentencia no está firme.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, expresó la actriz con el corazón en la mano.

“Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo. Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”, explicó el experto.

Y continuó, de forma tajante: “Ese contenido puede migrar a los riñones, a los vasos sanguíneos, a cualquier parte en realidad. En el caso de Silvina fue hacia los riñones, y le hizo desarrollar una enfermedad autoinmune, que se llama hipercalcemia, en donde el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminar por los riñones y así se desencadena una falla renal, que la llevó a practicarse diálisis para poder vivir y ahora está a la espera de un trasplante”.

A su vez, resaltó que Aníbal Lotocki no es cirujano: “Él se recibió en la Universidad de Córdoba que le dio el título de médico cirujano, pero eso no quiere decir que lo sea. Para ser cirujano tiene que hacer una residencia de 4 años, que no hizo. Y tampoco está dentro de la Sociedad Argentina de Cirujanos Plásticos".

“Hace muchos años que se viene investigando cómo combatir este material adentro del cuerpo, pero lamentablemente es muy tóxico, es como si te introdujeran un veneno adentro del cuerpo. Lo peor es que este tipo de problemas con este material se detecta muy tarde porque los síntomas empiezan a aparecer tarde”, concluyó el conocido médico.

image.png

El mensaje de Georgina Barbarossa tras el trasplante de riñón que espera Silvina Luna

En el programa que se emite por el canal Telefe, llamado A la Barbarossa, Lío Pecoraro fue visitado en el estudio por su padre y Georgina Barbarossa aprovechó la emotiva situación para hablar sobre el caso de Luna y hacer un importante pedido a la gente.

"Silvina Luna está todo el país apoyándote. Por favor, donen los órganos. Y no lo digo ahora porque Silvina Luna está en una lista de espera. Hay miles de personas en una lista de espera, y podés ser vos, puede ser tu hijo, tu sobrino, tu papá... Realmente se necesitan los órganos chicos”, aseguró la conductora.