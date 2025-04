"Hemos perdido un gran Papa pero ganamos un Santo en el cielo", dijo Manuel Alfaro

En este marco, el Padre Manuel Alfaro, párroco de la Iglesia Catedral, hizo alusión a las últimas horas del Sumo Pontífice: “El Papa no estaba muy bien, a lo mejor era poco previsible. Fue la primera Semana Santa que no pudo presidir, igual hizo todo lo posible para poder estar presente como lo hizo ayer cuando apareció en el balcón en donde él mismo fue anunciado como Papa y nos dio las Felices Pascuas. Ya se lo veía agotado, pero no esperábamos nunca esta noticia.