Horóscopo: ¿Cuáles son los signos de los hombres más perezosos?

Acuario

Los hombres Acuario odian las rutinas y las cosas mundanas, por eso las labores domésticas son las que menos los motivan. Aunque son tan excéntricos que algunos encontrarán la pasión necesaria en la disciplina y se obsesionarán por un rato en ello, tendrán que asociarlo a cosas de alto valor y no a tareas aburridas.

Los expertos dicen que prefieren dejar las cosas como están y algunas de sus casas pueden sentirse frías y poco acogedoras, algunos dirán que son los alienígenas del zodíaco, por lo que no encontrarás la típica conformación de hogar. Si se desaniman con la casa es un problema si viven en pareja.

Tauro

Aunque parezca una contradicción, porque los de Tauro son personas materiales que gustan de que sus ambientes estén perfectos, la verdad es que hace lo mínimo para mantener las cosas en orden. A los Tauro les gusta vivir rodeados de comodidades y lujos, pero eso no significa que sean ellos los que organicen su hogar, prefieren pagar para que alguien más haga las labores domésticas, pero ellos no se ensuciarán las manos. Su trabajo es la prioridad y no gastarán sus energías en lavar o limpiar más que lo básico.