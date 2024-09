Hoy cumpliría 50 años Romina Yan y su hijo emocionó a todos con un mensaje

Valentín es uno de los tres frutos del amor entre Romina Yan y Darío Giordano.

Valentín, el segundo hijo de Romina Yan, contó a qué se dedica

Valentín Giordano, el segundo vástago de Romina Yan y Darío Giordano, ha cumplido 21 años. A diferencia de sus dos hermanos, quienes se inclinaron por el ámbito artístico, él eligió seguir una pasión que nació en su niñez y ha alcanzado grandes logros en esa área. En una entrevista con Carburando, reveló que se ha convertido en piloto profesional.

“Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”, reconoció el joven, que no quiso invertir sus días en sets de grabación ni participar en las tiras juveniles de su abuela, Cris Morena.

Valentín Giordano junto a Gustavo Yankelevich, su incondicional abuelo.

Posteriormente, mencionó que su abuelo, Gustavo Yankelevich, fue quien lo apoyó en sus primeros pasos en el karting: “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía que hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”.

