Huracán vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Huracán enfrentará a Gimnasia, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo jueves 15 de octubre a partir de las 20:00 (hora Argentina), en la Quema.
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Huracán enfrentará a Gimnasia, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo jueves 15 de octubre a partir de las 20:00 (hora Argentina), en la Quema.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Huracán sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Barracas Central. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Gimnasia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Atlético Tucumán. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Huracán con un marcador de 0-3.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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