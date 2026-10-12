Huracán vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

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Huracán enfrentará a Gimnasia, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo jueves 15 de octubre a partir de las 20:00 (hora Argentina), en la Quema.

Así llegan Huracán y Gimnasia Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Huracán sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Barracas Central. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Atlético Tucumán. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Huracán con un marcador de 0-3.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Rosario Central: 24 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tigre: 30 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Sarmiento: 23 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Estudiantes (RC): 30 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Huracán y Gimnasia, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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