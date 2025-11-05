miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 10:26
Liga Profesional

Huracán vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

En la previa de Huracán vs Newell`s, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 8 de noviembre desde las 19:15 (hora Argentina) en el estadio la Quema.

Huracán vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Newell`s visita a Huracán en el estadio la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Así llegan Huracán y Newell`s

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán ganó su último duelo ante Defensa y Justicia por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Unión. En los últimos enfrentamientos, igualó 2 veces y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s se quedó con la victoria por 2 a 0.


Fecha y rival de Huracán en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Newell`s en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Newell`s, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

