Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Tal cual había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado rige alerta amarilla por tormentas fuertes para varias zonas de Jujuy. Estas condiciones empezaron a desarrollarse minutos antes de las 16 horas, con la presencia de granizo.

El aviso rige para las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, además de las zonas bajas de Dr. Manuel Belgrano y Tilcara. También incluye la zona montañosa de Dr. Manuel Belgrano, de Humahuaca, de Tilcara y de Tumbaya.

Detalles de la alerta amarilla por tormentas El SMN señala que en las áreas mencionadas podrían registrarse tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundantes precipitaciones en lapsos cortos.

Los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de superar estos valores de manera puntual.

Imágenes del granizo en Jujuy Los sectores que mayor cantidad de caída de granizo registró fue: Los Perales, Los Nogales, Reyes, Yala. tormenta granizo jujuy granizo jujuy (1) granizo en Jujuy Granizo en Jujuy Granizo en San Salvador de Jujuy granizo en Jujuy Granizo en Jujuy

