sábado 29 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de noviembre de 2025 - 16:04
Ahora.

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Antes de las 16 horas se desató una fuerte tormenta en varios sectores de Jujuy con la caída de granizo. El SMN había anticipado estas condiciones debido a la alerta amarilla emitida.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
granizo jujuy
Lee además
Tras los trabajos, habilitaron la Ruta 52 cerca de Purmamarca
Tránsito.

Tras la tormenta y el corte, habilitaron la Ruta 52 en Purmamarca
Corte en rutas del norte de Jujuy.
Atención.

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar la ruta

El aviso rige para las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, además de las zonas bajas de Dr. Manuel Belgrano y Tilcara. También incluye la zona montañosa de Dr. Manuel Belgrano, de Humahuaca, de Tilcara y de Tumbaya.

Detalles de la alerta amarilla por tormentas

El SMN señala que en las áreas mencionadas podrían registrarse tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundantes precipitaciones en lapsos cortos.

Los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de superar estos valores de manera puntual.

Imágenes del granizo en Jujuy

Los sectores que mayor cantidad de caída de granizo registró fue: Los Perales, Los Nogales, Reyes, Yala.

tormenta granizo jujuy
granizo jujuy (1)
granizo en Jujuy
Granizo en Jujuy
Granizo en San Salvador de Jujuy
granizo en Jujuy
Granizo en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras la tormenta y el corte, habilitaron la Ruta 52 en Purmamarca

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar la ruta

El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal

Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

Música con Alas – Sinfónico: cómo comprar las entradas para el show que reunirá a grandes artistas

Lo que se lee ahora
Doble alerta en Jujuy por lluvias y calor extremo
Atención.

Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nieve en la Puna. video
Tiempo.

Increíble: cayó nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afectó a gran parte de Jujuy

Corte en rutas del norte de Jujuy.
Atención.

Una fuerte tormenta hizo crecer el río en Purmamarca y obligó a cortar la ruta

Doble alerta en Jujuy por lluvias y calor extremo
Atención.

Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy video
Ahora.

Impresionantes imágenes de la fuerte tormenta con caída de granizo en Jujuy

Foto ilustrativa.
Economía.

Cuánto hay que ganar para ser de clase baja, media y alta en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel