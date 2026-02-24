Con empate 0-0, Independiente Medellín clasificó a Tercera Fase

Liverpool sacó un empate sin goles en el estadio Atanasio Girardot ante El Poderoso de la Montaña, en el juego por la llave 8 de la Copa Libertadores.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Liverpool sacó un empate sin goles en el estadio Atanasio Girardot ante El Poderoso de la Montaña, en el juego por la llave 8 de la Copa Libertadores.
Frank Fabra sacó un tremendo disparo a los 21 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.
Esneyder Mena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Independiente Medellín efectuó 49 pases correctos y recuperó 8 balones.
También fue importante Martín Campaña. El arquero de Liverpool (U) fue fundamental por atajar 3 disparos y realizar 12 pases correctos.
El director técnico de Indep. Medellín, Giuliano Tiberti, planteó una estrategia 4-4-2 con Salvador Ichazo en el arco; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Frank Fabra en la línea defensiva; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno y Leider Berrío en el medio; y Francisco Fydriszewski y John Montaño en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Gustavo Ferrin se pararon con un esquema 3-4-3 con Martín Campaña bajo los tres palos; Enzo Castillo, Santiago Strasorier y Santiago Laquidain en defensa; Facundo Perdomo, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal y Diego Romero en la mitad de cancha; y Facundo Barceló, Rubén Bentancourt y Federico Martínez en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Atanasio Girardot fue Anderson Daronco.
Al empatar en el partido de vuelta, Independiente Medellín logró su clasificación a Tercera Fase de la competencia, al mantener la ventaja obtenida en el partido de ida frente a Liverpool (U)
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.