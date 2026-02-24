Con empate 0-0, Independiente Medellín clasificó a Tercera Fase

Liverpool sacó un empate sin goles en el estadio Atanasio Girardot ante El Poderoso de la Montaña, en el juego por la llave 8 de la Copa Libertadores.

Frank Fabra sacó un tremendo disparo a los 21 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Esneyder Mena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Independiente Medellín efectuó 49 pases correctos y recuperó 8 balones.

También fue importante Martín Campaña. El arquero de Liverpool (U) fue fundamental por atajar 3 disparos y realizar 12 pases correctos.

El director técnico de Indep. Medellín, Giuliano Tiberti, planteó una estrategia 4-4-2 con Salvador Ichazo en el arco; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Frank Fabra en la línea defensiva; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno y Leider Berrío en el medio; y Francisco Fydriszewski y John Montaño en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Ferrin se pararon con un esquema 3-4-3 con Martín Campaña bajo los tres palos; Enzo Castillo, Santiago Strasorier y Santiago Laquidain en defensa; Facundo Perdomo, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal y Diego Romero en la mitad de cancha; y Facundo Barceló, Rubén Bentancourt y Federico Martínez en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Atanasio Girardot fue Anderson Daronco.

Al empatar en el partido de vuelta, Independiente Medellín logró su clasificación a Tercera Fase de la competencia, al mantener la ventaja obtenida en el partido de ida frente a Liverpool (U)

Cambios en Independiente Medellín

41' 1T - Salió Leider Berrío por Alexis Serna

64' 2T - Salieron Esneyder Mena por Hayen Palacios y John Montaño por Enzo Larrosa

79' 2T - Salió Halam Loboa por Francisco Chaverra

Amonestados en Independiente Medellín:

26' 1T Kevin Mantilla (Conducta antideportiva), 40' 1T Salvador Ichazo (Demorar el juego) y 2' 2T Leyser Chaverra (Discutir con un rival)

Cambios en Liverpool (U)

63' 2T - Salieron Santiago Laquidain por Ramiro Degregorio y Facundo Barceló por Renzo Machado

77' 2T - Salió Federico Martínez por Kevin Lewis

84' 2T - Salieron Facundo Perdomo por Lucas Acosta y Nicolás Garayalde por Diego Zabala

Amonestados en Liverpool (U):

18' 1T Santiago Strasorier (Conducta antideportiva), 42' 1T Santiago Laquidain (Conducta antideportiva) y 2' 2T Rubén Bentancourt (Discutir con un rival)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)