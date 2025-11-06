jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 11:15
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) se impuso por penales y logró levantar la copa

Todo lo que dejó el duelo entre Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Argentina.

BsAs (DataFactory)

Indep.Mza. venció 5-3 a el Bicho en la definición por penales y se consagró campeón de de la Copa Argentina. Para el equipo ganador convirtieron Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa, mientras que para el perdedor malogró su oportunidad Tomás Molina.

Con un marcador igualado en 2-2 al final del tiempo reglamentario, el ganador se conoció en los lanzamientos desde el punto penal. Alex Arce (8' 1T) y Matías Fernandez (16' 2T) fueron los autores de las anotaciones para Independiente Riv. (M). Alan Lescano (18' 2T) y Erik Godoy (52' 2T) convirtieron para Argentinos Juniors.

Argentinos Juniors tuvo más disparos que su rival (22 frente a 8: 17 al arco y 3 fuera), pero no fueron suficientes para ganar el partido.

La figura del encuentro fue Alan Lescano. El volante de Argentinos Juniors se destacó frente a Independiente Riv. (M) ya que convirtió 1 gol y pateó 4 veces al arco.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Monumental de Alta Córdoba fue Matías Fernandez. El delantero de Independiente Riv. (M) convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco ante Argentinos Juniors.

El entrenador de Indep.Mza., Alfredo Berti, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Ezequiel Centurión en el arco; Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonard Costa y Luciano Gómez en la línea defensiva; Mauricio Cardillo, Tomas Bottari y Maximiliano Amarfil en el medio; y Matías Fernandez, Alex Arce y Sebastián Villa en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Nicolás Diez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Sergio Romero bajo los tres palos; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en defensa; Gabriel Florentín, Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Diego Porcel en la mitad de cancha; y Tomás Molina en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Nicolás Ramírez.

Al superar en la tanda de penales (5-3) a el Bicho, Indep.Mza. se quedó con la copa de la Copa Argentina.

Cambios en Independiente Riv. (M)
  • 64' 2T - Salió Matías Fernandez por Nicolás Retamar
  • 69' 2T - Salió Alex Arce por Iván Villalba
  • 88' 2T - Salió Ezequiel Centurión por Gonzalo Marinelli
  • 89' 2T - Salió Mauricio Cardillo por Diego Tonetto
Amonestados en Independiente Riv. (M):
  • 5' 1T Maximiliano Amarfil (Conducta antideportiva), 20' 1T Matías Fernandez (Conducta antideportiva), 22' 1T Sebastián Villa (Insultar o desaprobar al árbitro), 14' 2T Alejo Osella (Conducta antideportiva), 24' 2T Alex Arce (Demorar el juego) e 27' 2T Iván Villalba (Conducta antideportiva)

Expulsados en Independiente Riv. (M):
  • 40' 1T Maximiliano Amarfil (Roja por doble amarilla), 31' 2T Alfredo Berti (Roja directa) y 46' 2T Alejo Osella (Roja por doble amarilla)

Cambios en Argentinos Juniors
  • 45' 2T - Salieron Sebastián Prieto por Lautaro Giaccone y Gabriel Florentín por Emiliano Viveros
  • 67' 2T - Salió Román Riquelme por Ismael Sosa
  • 71' 2T - Salió Federico Fattori por Rubén Betancourt
  • 92' 2T - Salió Leandro Lozano por Erik Godoy
Amonestados en Argentinos Juniors:
  • 27' 1T Sebastián Prieto (Conducta antideportiva) y 6' 2T Francisco Álvarez (Conducta antideportiva)

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

